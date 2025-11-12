İşgalci İsrail tüm desteğe rağmen zafer kazanamadı

Gazze’deki mevcut durumun, bölgedeki siyasi ve insani dönüşümlerin ele alındığı programa; aktivistlerin yanı sıra Hamas Siyasi Büro Başkanı Usame Hamdan ile Hamas Genel Sekreteri Münir Said katıldı. İki yıldır süren savaşın ardından Filistin’in hala ayakta olduğunu, İsrail’in tüm askeri ve siyasi desteğe rağmen hedeflerine ulaşamadığını vurgulayan Usame Hamdan, “Savaşın sonunda ortaya çıkan tablo, hem İsrail’in hem de Batı’nın ahlaki ve siyasi çöküşünü gözler önüne seriyor” dedi. Hamdan, şunları söyledi: “İsrail, bu anlaşmayı sabote etmeye çalışıyor. İsrail iki yıl boyunca ABD ve NATO’dan doğrudan askeri destek aldı; 150’den fazla gemiyle mühimmat taşındı. Buna rağmen ‘zafer’ kazanamadı. Tüm bu yıkıma rağmen Filistin halkı teslim olmadı.”