​İşgaldeki Ermeni zulmüne mercek

Uluslar arası insan hakları örgütleri başta olmak üzere küresel kuruluşların yaşanan hak ihlallerini tespitte isteksiz davranması üzerine TBMM harekete geçti. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, yurt dışında yaşanan insan hakları ihlalleriyle ilgili de çalışma yürütebiliyor. Azerbaycan’daki gerekli görüşmeler sonrasında komisyonun önümüzdeki günlerde Azerbaycan ve işgalden kurtarılan Dağlık Karabağ’daki bölgelere giderek incelemeler yapması planlanıyor. Komisyon, izlenimlerini rapora dökerek dünya parlamentoları ile paylaşacak.

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Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte Azerbaycan’a giden Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu alt komisyonun yapacağı çalışma hakkında bilgi verdi. Çavuşoğlu “ Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarını karşı dünya sesiz. Uluslararası hukukla koruma altına alınan sivillere yönelik saldırıların kayıt altına alınması gerekiyor. Uluslararası örgütler bu konuda çalışma yapmazken biz bu hak ihlallerini kayıt altına almak için çalışma başlattık. Bölgeye gidecek olan alt komisyonumuz sivillere yönelik saldırıların yanı sıra 30 yıldır devam eden işgal sürecine yaşananlarda kayıt altına alınacak. 1993 yılından bu yanan 600 bin insan evini terk etmek zorunda kaldı. Bu süreçte de yaşananları da kayıt altına alacağız” dedi.

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