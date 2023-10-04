Işıkla internet ödül aldı

İslam Dünyası’nın Nobel ödülü olarak adlandırılan, ‘5. Mustafa Ödülleri’, İsfahan’da bulunan Çehel Sütun Sarayı’nda yapılan organizasyonla sahiplerini buldu. Ödül kazanan 5 ülkenin sanatçılarının verdiği konserde, Türkiye’den Fatih Koca eserlerini seslendirdi. 500 bin dolarlık Mustafa Ödülleri’nde ise Büyük Ödül, Prof. Ahmed Hasan ve Prof. Umid Farrokhzad’a ortaklaşa verildi. İslam ülkelerinde yaşayan ve ödüle layık görülen Prof. Samia Khoury ve Prof. Ahmad Fevzi İsmail’in yanı sıra, Türkiye’den Prof. Murat Uysal da ödül aldı. Uysal, Özyeğin Üniversitesi’nde başlattığı Kablosuz Optik İletişim Teknolojileri alanında yaptığı çalışmalarını, şu anda Abu Dhabi New York Üniversitesi’nde devam ettiriyor. Uysal’la ödüle layık görülen projesini konuştuk.





LED LAMBALARLA ERİŞİM MÜMKÜN

Özyeğin Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kurucu Başkanı Uysal, günümüzde kablosuz haberleşmenin radyo frekanslarıyla çalıştığını söyleyerek araştırmasında bunun dışına çıkıp ‘Optik frekansları kablosuz haberleşme amaçlı kullanabilir miyiz?’ sorusunun cevabını aradıklarını belirtti. Uysal çalışmasını, “Klasik bir haberleşme sisteminde anten kullanılıyor. Biz, anten yerine ışık kaynağını kullanıyoruz. Işık kaynağı dediğimiz şey de evimizde ya da ofisimizde bulunan LED lambalar. Öyle bir dünya hayal edin ki üç sene, beş sene sonra internete evinizdeki LED lamba üzerinden erişim şansı olacak. Dolayısıyla bu çok önemli fırsatlar getiriyor. Çünkü mevcut sistemler ne kadar gelişmiş olursa olsun bir takım performans sıkıntıları yaşıyorsunuz. Çünkü söz konusu bant genişliğini tek kişi kullandığı zaman hızlı iletim yapabiliyorsunuz ancak yüz kişiyle paylaştığınızda birbirinizle yarışıyorsunuz. Ama bizim önerdiğimiz çözümde her bir LED lamba size ayrı bir erişim noktası olarak görev yapıyor” sözleriyle özetledi.





PRATİK DE YAPIYORUZ

Çalışmanın ikinci kısmında ise lazer tabanlı çözümler olduğunu dile getiren Uysal, çok daha yüksek kapasitelere ulaşmanın mümkün olduğunu belirterek şunları ekledi: “Aslında yapmaya çalıştığımız şey, kablosuz erişimde aynı zamanda o kablosuz erişim için datayı sağlayacak olan altyapıda fiber optik yerine bir takım alternatif çözümler sunabilmek. Dünyada bu alandaki önde gelen araştırmaları biz yürüttük. Yaptığımız şeyler akademik araştırmalardan ibaret değil. Bunlarla ilgili prototipler de geliştirdik. Dolayısıyla teoriden alıyoruz, pratiğe kadar çalışıyoruz. Şu anda kablosuz haberleşme radyo frekansı tarafından domine edilmiş durumda. İnsanları ikna etmek zor. İlk başta şüpheci bakıyorlar ama ileriki yıllarda yerleşecek.”





Ödülün büyüklüğünü burada anladım

Mustafa Ödülleri’ne değinen Murat Uysal, “Batı dünyasında bilim adamlarını onurlandırmak için çok değişik mekanizmalar, ödül programları var. Ama ‘Mustafa Ödülleri’ sanırım bu anlamda çok özel. Çünkü İslam dünyasındaki bilim insanlarını teşvik edebilmek için kurulmuş.

O anlamda benim için de heyecan verici oldu. Çok büyük bir gurur kaynağı oldu. Ve aynı zamanda bu benim ilk defa İran’a gelişim. Geldiğim zaman bu ödülün büyüklüğünü daha iyi anladım. Benim için büyük bir motivasyon kaynağı da oldu, doğru yolda olduğumu, iyi şeyler yaptığımı gördüm” dedi.



