Gündem İşkenceci baba yeniden gözaltında
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İşkenceci baba yeniden gözaltında

Şişli'de 2 yaşındaki Seyf isimli bebeğe işkence yapan babası D.İ. ve aynı evde bulunan kadın yeniden gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
İşkenceci baba yeniden gözaltında
Bebeğine işkence yapan babaya mahalle sakinleri linç girişiminde bulunmuştu.

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bodrum katından bebeğin ağlama seslerini duyan üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad aşağı indi. Apartman boşluğundaki pencereden bakan Zilan Akman babasıyla yaşayan 2 yaşındaki Seyf isimli bebeğin titreyerek ağladığını gördü.

Bebeğin yanına giden Akman, vücudunda morluklar ve yaralar gördü. Durumu polise bildiren Akman, bebekle hastaneye gitti. Seyf bebek hastanede tedavi altına alınırken, Suriyeli baba D.İ. ise gözaltına alındı.

Seyf bebek
Seyf bebek

KORUMA ALTINDA

D.İ. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. İki yaşındaki bebek, koruma altına alındı. Olayla ilgili yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında baba D.İ. ile Fas uyruklu A.S. dün gözaltına alındı.

Şüpheliler "Kasten Yaralama" ve "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçlarından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Bebeğine işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı
GÜNDEM
Bebeğine işkence yaptığı iddia edilen babaya meydan dayağı

Şişli'de babasının işkence yaptığı bebek koruma altına alındı
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Şişli'de babasının işkence yaptığı bebek koruma altına alındı
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