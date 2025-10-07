İşkenceyi İsveç de doğruladı

İşgalci İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndan Greta Thunberg dahil alıkonan 171 aktivisti daha sınır dışı etti. İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında 171 aktivistin Yunanistan ve Slovakya'ya gönderildiği belirtildi. Sınır dışı edilenler arasında İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg de vardı.

KONU BEN DEĞİLİM, KONU GAZZE'DEKİ KASITLI SOYKIRIM

Thunberg ve aktivistler, Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda "Özgür Filistin" sloganlarıyla karşılandı. Thunberg, burada yaptığı açıklamada "Gözlerimizi Gazze'den ayırmamalıyız" mesajı vererek "Hükümetler yapamayınca halklar devreye girdi. Sözde beni temsil eden liderler soykırım, ölüm ve yıkımı körüklemeye devam ediyor. Onlar beni temsil etmiyor" dedi. Thunberg, şunları kaydetti:

"İnanın İsrail'in hapishanede yaptığı kötü muamele ve istismarlardan bahsedebilirim ama konu bu değil. Konu İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği kasıtlı soykırım. Gözümüzün önünde bir milleti yok etmeye çalışıyorlar."

İŞKENCEYİ İSVEÇ DE DOĞRULADI

Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in hapse attığı Greta Thunberg'in insanlık dışı muameleye maruz kaldığını doğruladı. Açıklamada, Thunberg'in, gözaltındayken şiddetli dehidrasyon, yiyecek ve su eksikliği yaşadığı bildirildi. Hücresindeki tahtakuruları nedeniyle vücudunda kızarıklıklar çıkan Thunberg'in gardiyanlar tarafından İsrail bayrağıyla fotoğraf vermeye zorlandığı kaydedildi.

14 aktivist de getiriliyor

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda İsrail tarafından gözaltına alınan aktivistlerden kalan 14 Türk vatandaşının ülkeye getirilmesi çalışmaları sürüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail’in el koyduğu Küresel Sumud Filosu teknelerinde bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin son durumu paylaştı. Keçeli, halen İsrail’de tutulan 14 vatandaşın bugün Ürdün üzerinden Türkiye’ye getirilebilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.







