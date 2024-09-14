İskenderun’a yeni sahil

Hatay İskenderun'da depremde çökme yaşanan sahilde de yeni bir proje hayata geçiriliyor. 80 cm çökme yaşanan İskenderun sahilinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, deniz dibindeki tahkimatı tamamladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 331 bin 842 metrekare alanda ‘İskenderun Sahil Projesi’ hayata geçirilecek. Sahilde etkinlik alanları, kafeterya ve restoranlar, yürüyüş yolları, plaj tenis kulübü, çocuk oyun alanları yer alacak. Deprem sonrası kültür varlıklarının yeniden ihyası kapsamında, Hatay’da Habib-i Neccar Camii, Meclis Binası ve Uzun Çarşı, Malatya’da ise Bakırcılar Çarşısı’nda çalışmalar da devam ediyor.

Bugüne kadar yapımı tamamlanan 101 bin 436 konut hak sahiplerine teslim edildi. Depremin 1. yılında teslim edilmeye başlanan konutlarda bugüne kadar Adana’da 2 bin 556, Osmaniye’de 4 bin 79, Hatay’da 18 bin 408, Kilis’te 1920, Gaziantep’te 15 bin 353, Şanlıurfa’da 3 bin 626, Diyarbakır’da 5 bin 783, Elazığ’da 3 bin 505, Adıyaman’da 14 bin 757, Malatya’da 10 bin 677, Kahramanmaraş’ta ise 20 bin 772 anahtar teslim edildi. Deprem bölgesi genelinde toplam 414 bin 538'i konut, 39 bin 108'i ticari ünite olmak üzere toplam 453 bin 646 bağımsız bölüm inşa edilecek.