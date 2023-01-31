İslam düşmanı Paludan'a soruşturma

"İddia konusu olaylar sebebiyle söz konusu şüpheliler tarafından İslam dininin kutsal değerleri olan Kur'an-ı Kerim ve İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama niteliğinde eylemler yapıldığı anlaşılmıştır."