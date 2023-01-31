İslam düşmanı Paludan'a soruşturma

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İslam düşmanı Rasmus Paludan.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Danimarkalı Stram Kurs Partisinin yöneticisi Rasmus Paludan'ın 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatür açtığı ve ardından Kur'an-ı Kerim'i ateşe vererek yaktığı hatırlatıldı.
Paludan'ın 27 Ocak'ta Danimarka'nın Kopenhag şehri Dortheavej semtinde cuma namazı bitiminde İslam Toplumu Derneğine ait caminin karşısında Kur'an-ı Kerim'i yaktığı, cuma namazından çıkan Müslümanlara elindeki Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli bir materyali sallayarak provokasyon yaptığı anımsatıldı.
Irkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld'in 22 Ocak'ta Hollanda Parlamentosu önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştığı, görevlilerin engel olması üzerine bu kez Kur'an-ı Kerim'i ayağıyla çiğneyerek sayfalarını yırttığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: