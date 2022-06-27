İsmail Çataklı'dan sınıra mayın yerleştireceğini söyleyen Ümit Özdağ'a sert mesaj: Provokasyona izin verilmedi

Sığınmacı karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken çıkışlarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyledi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Özdağ'ın provokasyonunun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TEK GÜÇ KAYNAĞI YABANCI DÜŞMANLIĞI"

Özdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan, iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, hayatı yalan ve provokasyondan ibaret birinin bu provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir."

Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan, iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, hayatı yalan ve provokasyondan ibaret birinin bu provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir. pic.twitter.com/eKArqoSXcu REKLAM June 27, 2022

OYNAT 00:31 Ümit Özdağ sığınmacı nefretini bir üst boyuta taşıdı: Sınıra ilk mayını yerleştireceğiz Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'ne katılmak ve il binasının açılışını yapmak üzere kente geldi.



Özdağ, burada yaptığı konuşmada sığınmacı nefretini bir üst boyuta taşıyarak, 'Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz' ifadelerini kullandı.

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