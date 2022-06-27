Gündem İsmail Çataklıdan sınıra mayın yerleştireceğini söyleyen Ümit Özdağa sert mesaj Provokasyona izin verilmedi
POLİTİKA

İsmail Çataklı'dan sınıra mayın yerleştireceğini söyleyen Ümit Özdağ'a sert mesaj: Provokasyona izin verilmedi

Sığınmacılara yönelik ırkçı söylemleriyle gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söylemesinin ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çataklı, "Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan, iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, hayatı yalan ve provokasyondan ibaret birinin bu provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Çataklıdan sınıra mayın yerleştireceğini söyleyen Ümit Özdağa sert mesaj: Provokasyona izin verilmedi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı

Sığınmacı karşıtı açıklamalarıyla tepki çeken çıkışlarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyledi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Özdağ'ın provokasyonunun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"TEK GÜÇ KAYNAĞI YABANCI DÜŞMANLIĞI"

Özdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan, iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, hayatı yalan ve provokasyondan ibaret birinin bu provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir."

Ümit Özdağ sığınmacı nefretini bir üst boyuta taşıdı: Sınıra ilk mayını yerleştireceğiz
OYNAT 00:31
Ümit Özdağ sığınmacı nefretini bir üst boyuta taşıdı: Sınıra ilk mayını yerleştireceğiz
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 1'inci Olağan Adana İl Kongresi'ne katılmak ve il binasının açılışını yapmak üzere kente geldi.

Özdağ, burada yaptığı konuşmada sığınmacı nefretini bir üst boyuta taşıyarak, 'Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz' ifadelerini kullandı.

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