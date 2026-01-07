Yeni Şafak
İsmailağa Cemaati'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek: Dezenformasyon tertip eden zihniyeti kınıyoruz

22:227/01/2026, Çarşamba
İsmailağa Cemaati, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan paylaşımlara tepki göstererek devletin yanında olduklarını ifade etti.
İsmailağa Cemaati, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan paylaşımlara tepki gösterdi. Cemaat, yayımladığı yazılı açıklamada dezenformasyon içeriklerini kınayarak devletin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını vurguladı.

İsmailağa Cemaati, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından bazı Yunan ve İsrail merkezli sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan paylaşımlar yapılması üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Cemaat, söz konusu paylaşımlara tepki göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açık destek verdiğini duyurdu.

"Milletin birlik ve beraberliği hedef alınıyor"

Cemaatin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son günlerde dünya siyasetinde yaşanan gelişmelerin insanlığın barış ve huzurunu tehdit eden bir noktaya evrildiği ifade edildi. Bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de bazı odakların harekete geçtiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden milletin birlik ve beraberliğini hedef alan, toplumu kaygı ve endişeye sürüklemeyi amaçlayan dezenformasyon içeriklerinin yayılmaya çalışıldığı vurgulandı.

"Ümmet-i Muhammed ve insanlık büyük bir mezalime maruz bırakıldı"

Açıklamada, bu tür provokatif ve tahrik edici paylaşımların şiddetle kınandığı belirtilerek, söz konusu içeriklere karşı sağduyuyla hareket eden kesimlere teşekkür edildi. Ümmet-i Muhammed’in ve insanlığın büyük bir mezalime maruz bırakıldığı, kaos ortamının daha geniş bir coğrafyaya yayılmak istendiği bir dönemde, sivil toplum kuruluşları ve toplumun her ferdine önemli sorumluluklar düştüğüne dikkat çekildi.

"Devletin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız"

İsmailağa Cemaati, açıklamasında ilim ve manevi hizmet yolunda faaliyetlerini sürdürdüklerini hatırlatarak, bu süreçte devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduklarını bir kez daha vurguladı. Cemaat, son olarak milletin her türlü fitneden muhafaza edilmesi, şer odaklarının kurduğu tuzakların boşa çıkarılması ve toplumun aradığı huzur ve güven ortamına en kısa sürede kavuşması için dua ettiklerini bildirdi.

#İsmailağa Cemaati
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Nicolas Maduro
