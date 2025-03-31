İspanya ABD'ye resti çekti: Asla kabul etmeyeceğiz

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Avrupa’nın Ukrayna konusundaki kararlılığını vurgulayarak, “Ukrayna’nın tam egemenliğini garanti altına almayan hiçbir planı kabul etmeyiz” dedi.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Fransa, İspanya, İtalya, Polonya ve Almanya ile İngiltere ve Ukrayna'nın Dışişleri Bakanları, güvenlik konulu gündemle Madrid'de toplandı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, toplantıda, ‘Avrupa'nın güvenliği ve değerlerinin korunması, Ukrayna'ya egemen ve demokratik bir ülke olarak barışın gelmesinin koordinasyonu ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasına yönelik Avrupa'nın sesini yükseltmesi' başlıklarının ele alınacağını söyledi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonu Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius da Madrid'deki toplantıya katıldı.