İspanya ABD'ye resti çekti: Asla kabul etmeyeceğiz

"Ukrayna ile ilgili kararlarda Avrupa'nın sesi her zaman çıkmaktadır. Ukrayna'nın tam egemenliğini sağlamayan bir planı asla kabul etmeyeceğiz. AB ülkeleri olarak savaşın başlamasından itibaren tüm imkanlarımızla Ukrayna'ya yardım ediyoruz"