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İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Filistinli yönetmen Ballal'a saldırıyı kınadı

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Filistinli yönetmen Ballal'a saldırıyı kınadı

13:3126/03/2025, mercredi
AA
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İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Oscar ödüllü "Başka Toprak Yok" (No Other Land) isimli belgeselin yönetmenlerinden Filistinli Hamdan Ballal'ın İsrailli yerleşimciler tarafından dövülmesini kınadı.

Albares, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Batı Şeria'da, özellikle de Mesafir Yatta ve Susya'daki yerleşimcilerin şiddetini kesinlikle kınıyorum. Filistin'de masum sivillerin çektiği acıların simgesi olan yönetmen Hamdan Ballal'a acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırısında yaralanmıştı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin yaşadığı Susya köyüne düzenlediği saldırıda Hamdan Ballal da yaralanmıştı. Filistinlilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "Başka Toprak Yok", bu yıl "En İyi Belgesel Oscarı"nı kazanmıştı.

#İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares
#Hamdan Ballal
#İsrail'e kınama

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