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Isparta’da Polisten yorgun sürücüye çay daveti

Isparta’da polisten yorgun sürücülere davet: Çaya bekleriz

Isparta'da polis, uzun yol sürücülerinin trafikte kazalara neden olmasını önlemek adına çay daveti çözümüne başvurdu. Gelendost ilçesi yakınlarındaki tabelaya ‘Yaşam için kısa bir mola. Sayın sürücüler, yorgunsanız çaya bekleriz’ sözünü not düşen polis, sürücülerin bu şekilde dinlenmesini sağlamayı amaçlıyor.

Haber Merkezi IHA
Gelendost ilçesi yakınında bulunan tabela.
Gelendost ilçesi yakınında bulunan tabela.

Isparta’da polis, uzun yol sürücülerinin yorgun şekilde trafikte seyrederek kazalara neden olmasının önüne geçmek adına koyduğu tabela ile çay davetinde bulunuyor.

'Yorgunsanız çaya bekleriz'

  • Gelendost ilçesi yakınlarındaki tabelada ‘Yaşam için kısa bir mola. Sayın sürücüler, yorgunsanız çaya bekleriz’ ifadeleri yer alıyor.

Isparta - Konya Karayolu üzerinde bulunan tabela ile yakın bölgedeki İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gelendost Bölge Trafik Denetleme Amirliği’ne davet edilen tüm sürücülere, polis ekipleri tarafından çay ikramında bulunuluyor.

Polis-vatandaş ilişkisinin gelişimi hedefleniyor

Amacın polis-vatandaş ilişkisinin gelişimine katkı sunulması hedeflenen uygulama ile trafikte yorgunluk dikkat dağınıklığı gibi nedenlerle oluşabilecek kazaların önlenmesi ve azaltılması hedefleniyor.

Tabela ayrıca, sürücüler tarafından olumlu bir uygulama olarak karşılanıyor.

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