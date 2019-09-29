Isparta’da polisten yorgun sürücülere davet: Çaya bekleriz

Isparta’da polis, uzun yol sürücülerinin yorgun şekilde trafikte seyrederek kazalara neden olmasının önüne geçmek adına koyduğu tabela ile çay davetinde bulunuyor.
'Yorgunsanız çaya bekleriz'
- Gelendost ilçesi yakınlarındaki tabelada ‘Yaşam için kısa bir mola. Sayın sürücüler, yorgunsanız çaya bekleriz’ ifadeleri yer alıyor.
Isparta - Konya Karayolu üzerinde bulunan tabela ile yakın bölgedeki İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gelendost Bölge Trafik Denetleme Amirliği’ne davet edilen tüm sürücülere, polis ekipleri tarafından çay ikramında bulunuluyor.
Polis-vatandaş ilişkisinin gelişimi hedefleniyor
Amacın polis-vatandaş ilişkisinin gelişimine katkı sunulması hedeflenen uygulama ile trafikte yorgunluk dikkat dağınıklığı gibi nedenlerle oluşabilecek kazaların önlenmesi ve azaltılması hedefleniyor.
Tabela ayrıca, sürücüler tarafından olumlu bir uygulama olarak karşılanıyor.