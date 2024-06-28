İsrail küresel güvenliği tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamların küresel güvenliği de tehdit etmekte olduğunu vurgulayarak bu barbarlığın er ya da geç hesabının sorulacağını vurguladı. Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile baş başa görüşmesinin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.





İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Karis ile görüşmesinde Gazze’de yaşanan vahşetin de gündemlerine geldiğini kaydeden Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle: “İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak bu konularda elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım.”





TİCARETTE YENİ YOL HARİTASI

“Bilim ve teknoloji, eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini addediyoruz. Dijital dönüşüm, dijital uygulamalar, siber savunma konularında Estonya önemli konuma sahip. 429 milyon dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırabiliriz. Geçen yıl tesis ettiğimiz, ekonomi ve ticaret ortak komitesinin ilk toplantısını Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyla ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bakımından yeni bir yol haritası belirlemiş olacağız.”





AB’YE TAM ÜYELİK STRATEJİK HEDEF

“Görüşmeleri-mizde bu alanda tecrübelerin paylaşımı üzerinde durduk. NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum. Türkiye-AB ilişkileri, güncel, bölgesel, küresel meseleleri ele aldık. AB'ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum.”





RUSYA'NIN DIŞLANMASI SONUÇ VERMEZ

“Görüşmeleri-mizde Ukrayna'daki savaşı ele aldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine desteğimizin altını bir kez daha çizdim. Yıkımın bir an evvel son bulması adil, nihai çözüme ulaşılması ancak diplomasiyle mümkündür. Taraflara yönelik telkinlerimizi sürdürüyoruz Rusya'nın dışlandığı girişimlerin arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dair düşüncelerimizi koruyoruz.”





Türkiye’nin NATO'ya katkısı önemli

Erdoğan'ın ardından söz alan Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Türkiye’de son derece güzel karşılandığını belirtti. Türkiye ve Estonya'nın iki NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Karis, "Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Karis, Türkiye ile ülkesinin hem iyi zamanlarda hem kötü zamanlarda birbirini desteklemeye devam ettiğinin altını çizdi. Karis şunları söyledi: “Burada son derece önemli vesile ile bulunuyoruz. Türkiye-Estonya dostluğunun 100. yıl dönümünü kutluyoruz. İyi ilişkilerin devamı, dostluğumuzun devamı bizim için çok kıymetli. Kültür alanındaki paylaşımlar ilişkilerimizi daha da güçlü kılıyor.”



