Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Sumud Filosu’nun Gazze’de yaşanan insani felakete uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmek bakımından son derece önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Filo organizasyonunun ilk gününden bu yana bakanlık olarak gelişmeleri takip ettiklerini belirten Keçeli, “Organizasyon komitesiyle ve katılımcılarla sürekli temas halinde olduk. Bakanlığımızın Durum İzleme Merkezi ve kriz masası 7 gün 24 saat esasında çalıştı” dedi.

TÜRK GEMİLERİ BÖLGEDE

Keçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yoğun telefon diplomasisi yürüttüğünü aktararak, “ Ortak açıklamayla İsrail’e güçlü bir uyarı yapıldı. Bölgede bulunan gemilerimiz arama-kurtarma ve insani yardım görevine katkı sağlamak üzere hazır bulundu” ifadelerini kullandı.

“50’YE YAKIN VATANDAŞIMIZ ALIKONULDU”

İsrail’in yüzlerce aktivisti alıkoyduğunu söyleyen Keçeli, “Bunların arasında 50’ye yakın vatandaşımız da bulunuyor. Çifte vatandaşlık nedeniyle kesin sayı vermek zor. Konsolosluk görevlilerimiz derhal devreye girerek hem filo avukatları hem de diğer ülkelerin temsilcileriyle koordineli çalıştı” diye konuştu.

2 Ekim’de Aşdod Limanı’nda karaya çıkarılan Türk vatandaşlarının idari işlemlerinin ardından gözaltı merkezlerine nakledildiğini belirten Keçeli, “Konsolosluk görevlilerimiz bugün vatandaşlarımızla ilk kez doğrudan temas sağladı. İlk bilgilere göre sağlık durumlarında endişe edilecek bir husus bulunmamaktadır” dedi.

“YARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMELERİ PLANLANIYOR”

Tahliye sürecine ilişkin de bilgi veren Keçeli, “Vatandaşlarımızın en hızlı ve sağlıklı şekilde ülkemize dönüşü için çeşitli alternatifler değerlendiriliyor. Bunlardan biri de yarın (cumartesi) öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye’ye getirilmesi ” açıklamasında bulundu.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELER DE YARDIM İSTEDİ

Keçeli, üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesi için de Türkiye’den yardım talep edildiğini belirterek, “Geçmişte olduğu gibi bu insani krizden çıkış için de destek sağlamaya hazırız. Malezya makamları bizden yardım talep etti, biz de elimizden gelen katkıyı sunuyoruz” dedi.











