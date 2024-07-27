İsrail’e ambargoya destek yüzde 90

Türkiye genelinde 2 bin 503 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada Türk halkının yüzde 90,2’si Türkiye’nin İsrail’e uyguladığı ticaret ambargosunu destekliyor. Buna karşın yüzde 9,8’i ise bu ambargoyu desteklemiyor. Araştırma sonuçların göre Türk halkının yüzde 89,5’i, İsrail aleyhine açılan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Türkiye’nin de müdahil olmasını memnuniyetle karşılarken; yüzde 10,5’i ise bu karara karşı çıkıyor.

Araştırmada, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama kararı hakkındaki düşünceleri de halka soruluyor. Mahkeme kararının yetersiz olduğunu ve daha fazla kişiye hapis cezasının verilmesi gerektiğini düşünenler, katılımcıların yüzde 80,9’unu kapsıyor. Bununla beraber yüzde 15,9’u bu cezayı normal karşılarken İsrail için ağır bir ceza olduğunu düşünenler ise yüzde 3,2. Araştırmada, İsrail’in Gazze saldırılarına karşı Amerika’nın tutumu da soruluyor. Türk halkının yüzde 88,1’i ‘Amerika gerçekten istese İsrail’in Gazze saldırılarını bitirebilir’ dedi.