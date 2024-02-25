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İsrail'in barbarlığını dünyaya duyuracağız

İİT Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı Filistin gündemiyle İstanbul'da yapıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bedeli ne olursa olsun, İsrail’in barbarlığını, savaş suçlarını sadece Gazze’de değil, Filistin’in tamamında bir soykırım politikası olarak güttüğünü delilleriyle ortaya koymaya devam edeceğiz.” dedi.

Burak Doğan
04:00 - 25/02/2024 الأحد
Güncelleme: 04:51 - 25/02/2024 الأحد
Yeni Şafak
Toplantıya, 43 ülkeden 20 bakan, iletişim ve medya kuruluşlarının başkan ve üst yöneticilerinden oluşan yaklaşık 200 üst düzey temsilci katıldı.
Toplantıya, 43 ülkeden 20 bakan, iletişim ve medya kuruluşlarının başkan ve üst yöneticilerinden oluşan yaklaşık 200 üst düzey temsilci katıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İşgalci İsrail Yönetimi'nin Dezenformasyon Faaliyetleri ve Gazetecilere ve Medya Kuruluşlarına Yönelik Saldırıları" temasıyla İstanbul'da toplandı. İİT Enformasyon Bakanları Dönem Başkanlığı görevini yürüten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İİT’nin merkezinin Kudüs olduğuna dikkat çekerek, “Bugün Kudüs ne yazık ki işgal altındadır; ve Filistin hala katliamların yaşandığı bir coğrafyadır.” dedi.


HAKİKATİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Konuşmasına İsrail’in işlediği savaş suçlarını tek tek sıralayan Altun, “Bütün bunlar bir yana, karşımızda çok daha vahim, insanlık için utanç verici bir başka tablo vardır. İsrail, Gazze’de sistematik bir şekilde gazetecileri katletmektedir. Bu süreçte 130’dan fazla gazeteci katledilmiştir. İsrail'in hakikati gizlemek için gazetecileri katletmektedir." diye konuştu. Altun, İsrail’in dolaşıma soktuğu yalan ve kurgu haberler, dezenformasyona dikkati çekerek şunları söyledi:


TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ

"Türkiye olarak biz dezenformasyon kaynaklı tehditlerin farkındayız. İletişim Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz ve AA'nın 'Teyit Hattı' birimi, bu tehditleri bertaraf etmeye dönük çalışmalar yapıyor. Çıkardığımız uluslararası yayınlarla tarihe not düşüyoruz. Hiç kuşkusuz, bu çabalar, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler nezdinde çok daha güçlü bir seviyeye çıkarılacaktır. Bedeli ne olursa olsun, İsrail’in barbarlığını, savaş suçlarını ve sadece Gazze’de değil, Filistin’in tamamında bir soykırım politikası güttüğünü delilleriyle ortaya koymaya devam edeceğiz.” Altun, toplantıdan çıkan bildirinin uluslararası topluma güçlü bir

mesaj vereceğine inandığını aktardı. Toplantıya, 43 ülkeden 20 bakan, iletişim ve medya kuruluşlarının başkan ve üst yöneticilerinden oluşan yaklaşık 200 üst düzey temsilci katıldı.


Cesur gazetecilere selam olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na videolu mesaj gönderdi. Erdoğan, "Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail bugüne kadar 30 binin üzerinde Filistinli kardeşimizi hunharca şehit etti. Özgür basının sesini kesmek amacıyla İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısı da 100'ün üzerindedir." dedi. İsrail'in yıldırma, korkutma, susturma politikalarına rağmen gazetecilerin her türlü riski göze alarak Gazze halkına ve hakikate karşı görevlerini yerine getirdiğini belirten Erdoğan, "Filistinli mazlumların sesi soluğu olan tüm cesur gazetecileri selamlıyor, vefat edenlere rahmet diliyorum." dedi. Erdoğan, İsrail'in, dezenformasyon faaliyetlerine de hız verdiğini vurguladı.


#Gazze
#İİT
#Recep Tayyip Erdoğan
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