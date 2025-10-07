İsrail'in kalan imajını o aktivistler bitirecek

Siyonist İsrail’in uluslararası sularda alıkoyduğu akvitistlerden Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, yurda dönüşünün ardından dün gazetedeki mesaisine başladı. Çalışma arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılanan Çelik, Gazze’ye çıkamasalar da ablukayı deldiklerini ifade etti. Yaşadıklarını anlatan Çelik, “Ben gazeteci olarak gittim ama her şeyden önce insan olarak oraya gitmek için bir seferdi. Derdi davası Gazze olanların seferiydi. İsrail çok zorlandı, çok öfkeliydiler bunu çıplak gözlerimle görerek söylüyorum. Çok öfkeliydiler daha da öfkelenecekler” diye konuştu.

FİLİSTİNLİ TECRÜBESİ YAŞADIK

Üç günlük esaret sürecinde Filistinlilerin yaşadıklarını “hızlandırılmış şekilde” yaşadıklarını belirten Çelik, “Gazeteci olarak onlara dair çok farklı gözlemlerim var. Şu an, dünyanın en korkak milletiyle üç gün geçirdim. Gerçekten denildiği kadar korkaklarmış. İnsanlara zulmetmekten zevk alıyorlar. İnsanlara Nazilerin yaptıklarının daha fazlasını yapıyorlar. Bu üç günde aslında Allah bize bir Filistinli tecrübesi yaşattı” ifadelerini kullandı. Yeni filoların yola çıkmasıyla İsrail’in kontrolden çıkacağını vurgulayan Çelik, “Bugün (dün) İsrail’den ayrılacak olan Avrupalılar ülkelerine dönüp de yaşadıklarını anlattıklarında İsrail'in kalmış olan imajı iyice zedelenecek. Hiç kimseyi ayırt etmeden, işkence yaptılar” şeklinde konuştu.

İSRAİL İÇİN YAŞAM ZORLAŞACAK

Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: "Mikeno gemisinin oraya varması Gazze için bir eşiği aşmak demekti. Çünkü Gazze'den çıplak gözle görüldü. Biz bunu coşkuyla karşıladık. Yoldaki tekneler bu aşamayı daha çok tamamlayabilirler. Çünkü Vicdan gemisinin kapasitesi çok yüksek. Gemiye kolay kolay müdahale edemeyebilirler. İsrail için yaşam gittikçe zorlaşacak. İtalya'dan yeni filolar yola çıkacak."












