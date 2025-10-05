Ersin Çelik: Geri döneceğiz mutlaka

Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bizden nefret ediyorlar. Bize psikolojik ve fiziksel işkence yaptılar. Atık sularını içirmeye kalktılar ama içmedik. Kapı gibi durduk. Onların hiçbir şeyine razı olmadık, üstlerine çıktık, gerektiğinde kavga ettik. Beni bir arabaya atıp kaçırdılar, 6 saat boyunca gözlerim kapalı, morg gibi soğuk bir yerde tuttular. Ama hiçbir şekilde taviz vermedik. Elimizden ne geliyorsa yaptık, bize ‘Terörist’ dediler. Yüzlerine ‘Siz çocuk katilisiniz’ diye bağırdık. Ters kelepçeyle yerde yatırdılar, ne sızlandık ne de ‘Kelepçelerimizi çözün’ diye itiraz ettik. Bizden nefret ediyorlar, Cumhurbaşkanımızdan nefret ediyorlar, Türkiye’den nefret ediyorlar. Ama ben birkaçının yüzüne ‘Yüzünüzü asla unutmayacağız, bir gün bir yerde karşılaşacağız’ dedim. Ben gazeteciyim diye daha sert davrandılar. Devletimizin bizi alacağından emindik. Sadece Türkleri değil, birçok ülkenin vatandaşını da alıp geldi. Avrupalı aktivistler havaalanında Türk Hava Yolları uçağını gördüğünde inanılmaz mutlu oldular. Türkiye’ye sığınmak diye bir şey varmış. Onu gördük. Uçakta da anne yemeği yer gibi yemek yedik. 3,5 gündür yemek yemedik çünkü. Geri döneceğiz mutlaka.”