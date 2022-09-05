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İSTANBUL

İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden İBB'ye düşük maaş protestosu

DİSK'e bağlı Birleşik Tarım-Orman İşçileri Sendikası (BTO-Sen) üyesi bir grup, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de sendikal ayrımcılığa maruz kalıp açlık sınırının altında maaş aldıklarını belirterek, Saraçhane'deki belediye binası önünde protesto gösterisi gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İBB ve iştirak şirketlerinde çalışan bütün işçilere enflasyon farkı kadar zam yapılacağı" yönündeki açıklamasını hatırlatan işçiler, talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden İBBye düşük maaş protestosu
İşçiler Saraçhane'deki belediye binası önünde eylem yaptı.

Saraçhane'deki İBB hizmet binası karşısında yer alan 75. Yıl Parkı'nda toplanan BTO-Sen üyesi işçiler, halay çekip, çeşitli sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan BTO-Sen Örgütlenme Sorumlusu Erkan Urel, haziran ayında işten çıkartılan ve aralarında engellilerin de bulunduğu 16 kişinin belediye yönetimiyle yapılan görüşmeler sonrasında söz verilmesine karşın işlerine iade edilmediğini söyledi.

"SENDİKAL AYRIMCILIĞA SON VERİLECEĞİ SÖZÜ TUTULMADI"

Muvazaalı taşeronluk uygulamasının söz verilmesine karşın kaldırılmayıp yaygınlaştırıldığını aktaran Urel, "Sendikal ayrımcılığa ilişkin uygulamalara son verileceği kararları alınmıştı, bu kararlara da riayet edilmedi. Ücretlerin makul seviyeye getirileceğinde anlaşılmıştı, sadece yaklaşık 250 lira tutarında bir zam yapıldı, ücretler yine açlık sınırının altında bırakıldı. Yemek parası günlük net 36,50 lira olacak denilmesine rağmen bu tutar brüt olarak ödendi. Yol parası ise aylık net akbil tutarı kadar olacak denilirken bunda da kısıntılar gerçekleştirildi." diye konuştu.

İMAMOĞLU SÖZÜNÜ TUTMADI

Urel, son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı "İBB ve iştirak şirketlerinde çalışan bütün işçilere enflasyon farkı kadar zam yapılacağı" yönündeki açıklamaya rağmen sadece Ağaç AŞ işçilerinin bu kapsamın dışında bırakıldığını ifade etti.

İşverenin baskıları nedeniyle toplu iş sözleşmesi sürecinin davalık olduğunu ve yargı yolu ile işçilerin toplu iş sözleşmesi yapma haklarının en az 5 yıl boyunca engellendiğini vurgulayan Urel, belediye işçileri arasında açlık sınırının altında ve tek ikramiyesiz çalışan işçilerin Ağaç AŞ'de olduğunu dile getirdi.

Urel, yapılan haksız uygulamalara son verilip, sözlerin tutulmasını, ücretlerinin açlık sınırının üzerine çekilerek ayrımcılığa son verilmesini talep ettiklerini anlatarak, talepleri karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.

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