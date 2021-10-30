İstanbul AKM’ye kavuştu

Deprem riski nedeniyle yıkılıp yeniden inşa edilen AKM (Atatürk Kültür Merkezi), Cumhuriyet’in ilanının 98. yıldönümünde hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir” dedi.
Deprem riski nedeniyle yıkılıp yeniden inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyet’in ilanının 98. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Atatürk Kültür Merkezi’miz ülkemizin kültür-sanat nabzının attığı yer olarak inşallah asırlar boyunca ayakta kalacaktır” dedi.
GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTILAR
AKM’nin yeniden inşası için yıllar önce harekete geçtiklerini söyleyen Erdoğan, bu yolda sürekli engellerle karşılaştıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM’nin önceki haliyle “eski Türkiye’nin köhnemiş yüzünün sembolü” olduğunu ve kendilerinin daha kullanışlısını yapmak için yola çıktıklarını kaydederek şunları söyledi:
“Buna rağmen mesele kimi çevrelerce ideolojik saplantı, kimi çevrelerce siyasi hesaplaşma, kimi çevrelerce kaos çıkarma vesilesi haline dönüştürülerek bize ve ülkeye vakit kaybettirildi. Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık.”
Erdoğan, “Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir. Biz bunun benzerini biliyorsunuz Harbiye’de de yaşadık. Harbiye’de de aynı durumla karşı karşıya kaldık. ‘Yapmayacaklar. Burada sadece oyalıyorlar.’ Bunları söylediler. Fakat biz adeta yerin dibine girercesine Harbiye’deki kongre merkezini de yaptık ve İstanbul’umuza kazandırdık” diye konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti:
“Türkiye’nin ve İstanbul’un 2023 hedeflerine uygun, böyle bir eseri şehrimize kazandırmakla bizden sonraki nesillere en büyük hediyelerden birini verdiğimize inanıyorum. Burada yürütülecek her kültür sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım olacaktır. İstanbul’un 1453’teki fethinden beri bu şehre vurduğumuz mühürlerin son halkası olarak gördüğüm Atatürk Kültür Merkezi’miz ülkemizin kültür-sanat nabzının attığı yer olarak inşallah asırlar boyunca ayakta kalacaktır.”
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Rekor sürede tamamlandı
Toplam alanı 95 bin metrekareyi bulan AKM’nin inşası 2,5 yıl gibi rekor bir sürede tamamlandı. Seyirci kapasitesi 2 binin üzerinde olan salonun her türlü kültür sanat faaliyetini icra etmeye uygun altyapıyla donatıldığını vurgulayan Erdoğan, ikinci salonun da 800’ü aşan seyirci kapasitesi ve modern donanımıyla pek çok faaliyet için uygun bir altyapıya sahip olduğunu kaydetti. Erdoğan, törenin ardından sahnelenen ‘’Sinan’’ operasını izlerken vatandaşlar da Taksim Meydanı’na kurulan ekranlardan operayı izlediler.