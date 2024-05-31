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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Gemi trafiği durduruldu

İstanbul Boğazı'nda, Beşiktaş açıklarında makine arızası yaşayan gemi nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

08:38 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 09:04 - 31/05/2024 Cuma
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İstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası nedeniyle boğaz çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.


Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"İstanbul Boğazı Beşiktaş önlerinde makine arızası yaşayan CORNELIA isimli 176 metre boyundaki gemi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı."
denildi.



#İstanbul Boğazı
#gemi arızası
#trafik
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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