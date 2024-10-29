İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı'nda, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Dolmabahçe Sarayı önünde yapılıyor.
Bu kapsamda Boğaz'daki gemi trafiği bir süreliğine çift yönlü askıya alındı.
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#İstanbul Boğazı
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