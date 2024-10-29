İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel video TUSAŞ’ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Yapılan video paylaşımda, “Cumhuriyetimizin 101. yılı, milletimizin yenilmez iradesinin simgesidir! Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği millî mücadelenin en kıymetli hazinesi olan cumhuriyeti ülkemizin gökyüzündeki gücünü ve kararlılığını daha da ileriye taşıyarak savunacağız. Birlik ve beraberliğimize kast edenler amaçlarına uğraşamayacak, milletimizin iradesi teröre geçit vermeyecektir. İstikbal göklerdedir, Türkiye hep zirvede kalacaktır! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.” denildi.