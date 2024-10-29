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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

12:2629/10/2024, Salı
AA
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İstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı

İstanbul Boğazı'nda, Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Dolmabahçe Sarayı önünde yapılıyor.

Bu kapsamda Boğaz'daki gemi trafiği bir süreliğine çift yönlü askıya alındı.

TUSAŞ’tan 29 Ekim’e özel video: İstikbal göklerdedir Türkiye hep zirvede kalacaktır

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel video TUSAŞ’ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Yapılan video paylaşımda, “Cumhuriyetimizin 101. yılı, milletimizin yenilmez iradesinin simgesidir! Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği millî mücadelenin en kıymetli hazinesi olan cumhuriyeti ülkemizin gökyüzündeki gücünü ve kararlılığını daha da ileriye taşıyarak savunacağız. Birlik ve beraberliğimize kast edenler amaçlarına uğraşamayacak, milletimizin iradesi teröre geçit vermeyecektir. İstikbal göklerdedir, Türkiye hep zirvede kalacaktır! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Yarınlara kavuşmak için aşmamız gereken az sayıda engel kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Türkiye'yi muhasır medeniyetler seviyesine çıkarmaya çalıştıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin desteğiyle geride bıraktığımız bu dönemde çok büyük fedakarlıklar yaparak nice sinsî oyunları ve tuzakları bozarak nice hain saldırıları boşa çıkartarak gerçekten çok önemli kazanımlar elde ettik. Artık güvenlikten teknolojiye, diplomasiden ekonomiye her alanda yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arefesindeyiz.Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız aydınlık yarınlara kavuşmak için önümüzde aşmamız gereken az sayıda engel, çözmemiz gereken az sayıda sorun kaldı" ifadelerini kullandı.

#29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
#İstanbul Boğazı
#Dolmabahçe Sarayı

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