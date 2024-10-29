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İstanbul Boğazı'nda vapur seferleri normale döndü

İstanbul Boğazı'nda vapur seferleri normale döndü

16:4429/10/2024, Salı
AA
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Foto:Arşiv.
Foto:Arşiv.

İstanbul Boğazı'ndaki Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştı. Vapur seferleri normale döndü.

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alınması nedeniyle bir süre yapılamayan vapur seferleri normale döndü.


Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yat yarışları kapsamında İstanbul Boğaz'ı yerel deniz trafiğine kapatıldı.


Bu nedenle Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Bebek-Emirgan, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Beşiktaş-Eyüpsultan, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, İstinye-Çubuklu (Arabalı), Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü ve Bostancı-Moda-Kabataş hatlarında bir süre seferler yapılamadı.


Yat yarışlarının sona ermesinin ardından söz konusu hatlarda seferler normale döndü.





#Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları
#İstanbul Boğazı
#vapur seferleri

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