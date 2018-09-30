İstanbul Boğazı'nın rengi değişti

Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Sel sularının boğaza akmasıyla deniz de çamura bulandı.
İstanbul Boğazı'nın çamurlu hali havadan görüntülendi.
Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Sel sularının boğaza akmasıyla deniz de çamura bulandı.
İstanbul Boğazı'nın çamurlu hali havadan görüntülendi.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.