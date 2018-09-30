Gündem İstanbul Boğazının rengi değişti
İSTANBUL

Beykoz'daki şiddetli yağışın ardından İstanbul Boğazı çamura bulandı

İstanbul Boğazı'nın rengi değişti

İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Çamur rengine bürünen boğaz böyle görüntülendi.

Haber Merkezi DHA IHA
Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Sel sularının boğaza akmasıyla deniz de çamura bulandı.

İstanbul Boğazı'nın çamurlu hali havadan görüntülendi.

Boğazın rengi değişti
FOTOĞRAF 11
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(havadan fotoğraflarla) Boğaz'ın rengi değişti
Title
(havadan fotoğraflarla) Boğaz'ın rengi değişti
Title
(havadan fotoğraflarla) Boğaz'ın rengi değişti
Title
(havadan fotoğraflarla) Boğaz'ın rengi değişti
Title
(havadan fotoğraflarla) Boğaz'ın rengi değişti
Title
(havadan fotoğraflarla) Boğaz'ın rengi değişti
Title
(havadan fotoğraflarla) Boğaz'ın rengi değişti
Title
(havadan fotoğraflarla) Boğaz'ın rengi değişti
Title
(havadan fotoğraflarla) Boğaz'ın rengi değişti
Title
(havadan fotoğraflarla) Boğaz'ın rengi değişti
Title
(havadan fotoğraflarla) Boğaz'ın rengi değişti
Boğazın rengi değişti
İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı. Çamur rengine bürünen boğaz böyle görüntülendi.
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