İstanbul depremi sonrası kentsel dönüşüm talepleri arttı: Uzmanlardan kritik uyarılar

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’daki riskli binalarda yaşayan vatandaşların kentsel dönüşüm taleplerini artırdı. Ancak uzmanlar, panikle müteahhit firmalara başvurmanın, vatandaşları mağdur edebileceği konusunda uyarıyor.
Deprem sonrası binalarını yenilemek isteyen vatandaşların dikkat etmeleri gereken noktalar, uzmanlar tarafından sıralandı.
Panikle kızlı karar vermek mağduriyet yaratabilir
Deneyimli uzmanlarla çalışmak şart
Şen, vatandaşlara, kentsel dönüşüm sürecini deneyimli ve güvenilir kişilerle yürütmelerini tavsiye etti. “Panik içinde, kentsel dönüşümün yasal süreçlerini bilmeyen kişilerle iş yapmak, sonrasında büyük mağduriyetlere yol açabilir. Vatandaşlar, bu süreci teknik danışmanlar ve uzmanlarla birlikte, yasal haklarına uygun şekilde ilerlemelidir,” diyerek sürecin doğru yönetilmesinin önemine dikkat çekti.