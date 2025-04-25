İstanbul depremi sonrası kentsel dönüşüm talepleri arttı: Uzmanlardan kritik uyarılar

ORKENT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Dr. Nihat Şen, her deprem sonrasında vatandaşların panik içinde hızlı bir şekilde müteahhitlere yöneldiğini belirterek, bunun daha önce pek çok kez sorunlara yol açtığını vurguladı. İstanbul’daki depremin ardından da benzer bir panik havası oluştuğunu belirten Şen, “Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli şey, yasanın kurallarına uygun hareket etmektir.

Fırsatçılar ve aracı firmalar, kriz dönemlerinde vatandaşları yanıltabilir ve uzun vadeli problemlere neden olabilir