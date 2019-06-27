Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem İstanbul ehline emanet edilmedi
POLİTİKA

İstanbul ehline emanet edilmedi

MHP Meclis Grubu’nda konuşan Devlet Bahçeli, İstanbul seçimlerinin yanı sıra gündemi değerlendirdi. Bahçeli, "İstanbul seçimi yapılmış, nihayetinde milli iradenin tercih ve seçimi belli olmuştur. Önümüzde seçimsiz geçecek 4 uzun yıl vardır. Alınan sonuca saygımız tartışmasızdır." dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
​​MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Meclis Grubu’nda konuşan Devlet Bahçeli, İstanbul seçimlerinin yanı sıra gündemi değerlendirdi.

Bahçeli, özetle şunları söyledi: İstanbul seçimi yapılmış, nihayetinde milli iradenin tercih ve seçimi belli olmuştur. Önümüzde seçimsiz geçecek 4 uzun yıl vardır. Alınan sonuca saygımız tartışmasızdır. Türk demokrasisi, güçlü vasfını bir kez daha göstermiştir. Sandık şaibeden arındırılmış, ahlak ve yasa dışı müdahalelerden, oy hırsızlarından korunmuş ve kurtarılmıştır. Tek adam iddiaları, demokrasimizin kötü gösterilme aymazlığı 23 Haziran’da emel ve iddia sahiplerini mahcup etmiş, hepsini çuvallatmıştır.

YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

‘Türkiye’de demokrasi yok’ diyenler, hem 31 Mart seçiminden hem de 23 Haziran seçiminden ibret almalıdır. Ancak bize göre İstanbul ehline emanet edilmemiştir. Bunun sonuçlarını da ilerleyen dönem ve yıllarda görmemiz kuvvetle muhtemeldir. Seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ne yapıp yapmadığı kısa sürede belli olacaktır. Şu hususun altını çizmek isterim ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bütün tasarruflarını yakinen takip edeceğiz, gerekli notlarımızı alacağız.

İSTİSMAR VE YALAN ÖNE ÇIKTI

23 Haziran’ın neticesi ne olursa olsun, Cumhur İttifakı 31 Mart’a mührünü vurmuş, başarısını tescillemiştir. 23 Haziran’da da gönüllerde olmasına rağmen istismar ve yalan siyaseti maalesef ön plana çıkmıştır. Sosyal medya infazları, rezil dedikodular, asılsız ve temelsiz haberler, gerçekçi olmayan mağduriyet edebiyatı 23 Haziran’ı bir nebze de olsa gölgelemiştir.

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  • Kılıçdaroğlu’nun kabusu olacak
  • Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çoktan korku tünelinde bocalamaya, patinaj yapmaya, kaygı türbülansına girmeye başladığını ifade ederek, “Artık bundan sonra Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun tepesinde keskin bir kılıç gibi sallanacak, kabuslar görmesine yol açacaktır” dedi.
  • Ekrem İmamoğlu’nun seçimin hemen ardından yaptığı teşekkür konuşmasının dikkatle analiz edilmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Bu konuşma bir belediye başkanının yapacağı konuşma değildir. Sanal bir devlet başkanı edasıyla, yapay bir Cumhurbaşkanı üslubuyla ahkam kesen CHP’li Belediye Başkanı’nın asıl görev ve sorumluluk alanından ziyade her yere çekilecek bir tarz ve tonda konuşma yapması bize göre tesadüfi görülemeyecektir” diye konuştu.

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