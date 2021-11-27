Çocuklar işlenmiş gıdaları sorguladı

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Çocuk Şurası’nın bu yıl 19.su düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleşen etkinlikte farklı okullardan öğrenciler bir araya geldi.
Şuraya katılan okulları ve öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “19. İstişare toplantısındayız. Çocuk Meclisimizde fikirlerinizi ve sizin gözünüzle nasıl bir yaşam arzuladığınızı görüyoruz. Kişilerin fikirlerini almamızdaki en büyük etken, bir çözüm önerisini ortaya koymaları, daha hızlı çözümüne neden oluyor” dedi.