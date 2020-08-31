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İstanbul haberleri: Esenyurt'ta adres sordular mahalleliden bir kamyon dolusu dayak yediler: Çocuğun kaçırıldığını düşündüler

Esenyurt'ta adres sordular mahalleliden bir kamyon dolusu dayak yediler: Çocuğun kaçırıldığını düşündüler

Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Halı yıkama işi yapan şahıslar halı teslimatı için mahalleye gitti. Halıyı teslim etmek için binayı bulamayınca sokakta bulunan çocuğa adres sordular. Adresi göstermekten için arabaya binen çocuğu mahalleli kaçırıldığını düşündü. Mahalleli halı yıkamacılara adeta dayak attı.

Haber Merkezi İHA
Tekme ve yumrukların konuştuğu saldırıdan kaçmak isteyen halı yıkamacılar yakalanıp tekrar dayak yediler.
Tekme ve yumrukların konuştuğu saldırıdan kaçmak isteyen halı yıkamacılar yakalanıp tekrar dayak yediler.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 12.30 sıralarında İstanbul'u Esenyurt ilçesi İstiklal mahallesi Kavak sokakta meydana geldi. İddiaya göre, halı yıkama işi yapan iki kişi kamyonet ile yıkanan halıları sahibine getirdiler. Girdikleri sokakta adresi çıkaramayan şahıslar, bu sırada sokakta bulunan bir çocuğa adres sordular. Çocuk ise adresin bir sokak ileri de olduğunu söyleyip, yardım etmek için arabaya bindi.

Tekme ve yumrukların konuştuğu saldırıdan kaçmak isteyen halı yıkamacılar yakalanıp tekrar dayak yediler.

“Mahalleliden meydan dayağı”

Bu sırada çocuğun bir kamyonete bindiğini gören mahalleli ise araca binen çocuğun kaçırılmak istendiğini düşünerek tepki gösterdi. Kısa bir tartışmanın ardından olay kavgaya dönerek, araç içinde bulunan iki kişi araçtan indirildi.

Çevredeki vatandaşlarında olaya dahil olmasıyla halı yıkamacı şahıslar dayak yemeye başladı. Tekme ve yumrukların konuştuğu saldırıdan kaçmak isteyen halı yıkamacılar yakalanıp tekrar dayak yediler.

İstanbul'da güpegündüz çocuk kaçırma girişimi
OYNAT 02:54
İstanbul'da güpegündüz çocuk kaçırma girişimi
Adres bulma bahanesiyle oyun oynayan çocuklara yaklaşıp, kaçırmaya kalktı. Görüntüler İstanbul Bağcılar'dan. Görüntülerde 6 çocuk bir binanın merdiveninde oyun oynuyor. Daha sonra bir siyah minibüs sokağa girerek çocukların yanına park ediyor. Minibüsten inen adam etrafta kimsenin olmadığından emin olduktan sonra çocuklara yaklaşıyor. Para vereceğini söyleyerek çocukları minibüse bindirmeye çalışan adam, mahalledekilerin tepkisi üzerine çocukları bırakarak hızla olay yerinden uzaklaşıyor.



Tekme ve yumrukların konuştuğu saldırıdan kaçmak isteyen halı yıkamacılar yakalanıp tekrar dayak yediler.


“Olay karakolda çözüldü”

Kavganın büyüdüğünü gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Esenyurt Polis Ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kalabalım grubu sakinleştirmeye çalıştı. Şüphelileri de polis arabasına bindirerek olay yerinden ayrıldılar.

Bu sırada iddiaları araştıran polis ekipleri, sokakta adres sorulan çocuğa ve ailesine ulaşarak karakola davet ettiler. Karakolda bilgisine başvurulan çocuk ise olaya açıklık getirdi. Kendisine adres sorulduğunu ve adresi bildiği için arabaya kendi bindiğini söyleyen çocuk, kaçırılma durumu olmadığını iletti. Yapılan çalışmanın ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Yaşanan olaylar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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