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İstanbul haberleri: İstanbul’da virüsün merkezi toplu taşıma

İstanbul’da virüsün merkezi toplu taşıma

İstanbul’da Kovid-19 vakaları artarken uzmanlar, hekimler neden olarak kalabalık sokaklar ve toplu taşıma araçlarını gösteriyor. Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik konuyla ilgili "İstediğimiz kadar maske takalım. Eğer kapalı bir ortamdaysak ve bir saat geçiriyorsak partikülleri soluyoruz. İstanbul toplu taşımanın yoğun kullanıldığı bir şehir. Her insanın özel araç lüksü yok. Bu nedenle sefer sayıları arttırılmalı" ifadelerini kullandı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu toplu taşımada yolcu kapasitesinin yüzde 50 düşürülmesi gerektiğini söyledi.
Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu toplu taşımada yolcu kapasitesinin yüzde 50 düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüsle topyekün mücadele sürerken İstanbul’daki vaka artışı hız kesmiyor. Yetkililerin uyarılarına rağmen sokaklar, toplu ulaşım araçları ve kapalı mekanlarda insan yoğunluğu devam ediyor. İstanbul’daki vaka artışlarının nedenlerini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini uzmanlara sorduk.

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KAPALI ORTAMDA AZ BULUNULMALI

  • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik: “İstanbul metrekare başına çok insanın yaşadığı bir şehir. Dışarıda temas azaldı ama kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirmeye başlandı. İstediğimiz kadar maske takalım, eğer kapalı bir ortamdaysak ve bir saat geçiriyorsak ister istemez partikülleri soluyoruz. Bu nedenle kapalı ortamda az bulunulmalı. Kış aylarından dolayı bağışıklık sistemimiz zayıfladı. Toplu taşımanın yoğun olarak kullanıldığı bir şehir. Her insanın özel araç gibi bir lüksü yok. Bu nedenle sefer sayıları arttırılmalı. Mesai saatleri düzenlenmeli. Dezenfektanın mutlaka korunmamızla ilgilisi var. Elimize bulaşan viral yükü onlarla ortadan kaldırıyoruz kullanımı arttırılmalı. Vatandaşlar rehavete düştü ‘Geçirelim zaten bir şey olmuyormuş’ diye düşünüyorlar. Bu çok yanlış. Konuşan bir insanın bir metre yakınındaysak ondan gelen partikülleri alıyoruz. Mesafeyi korumalıyız. Bir maske olayını kuralmış gibi dışarı çıkınca takıyoruz. Sanki sağlık için değil de kurala uymak için ceza ödememek için maske takılıyor. Bu soğuk havalarda aslında gerekirse dışarıda takmayın ama kapalı alanda mutlaka maske olmak zorunda. Bez maskeyle kendimizi kandırmayalım. Tabi ki üç katlı maske yoksa takılsın ama gerisinin koruyuculuğu yok. Hemen hemen tüm kamu ve büyük sektörlerin binalarında virüsten dolayı asansörde kaç kişinin olacağı kapıya yazıyorlar. Maalesef o sayının üzerinde insan biniyor. Toplu taşımaların olduğu mekanlardaki asansörlerde aynı şekilde kullanılıyor. Biz gerekmedikçe asansör kullanılmamasını yaşlılara bırakılmasını istiyoruz.”

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GEREKİRSE ÇİFT KAT MASKE TAKILMALI

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu: “Yaz aylarında insanların sosyalleşmesiyle birlikte bir rehavet geldi. İş başlayınca bir de normalleşme başladı. Mevsimsel değişime denk geldi. Toplu taşımaların yolcu kapasitelerinin ciddi azaltılması gerekiyor. Bir otobüsle göndereceğiniz kişi sayısı elli ise onun yarısına düşürülmesi lazım. Havalandırmalarının düzeltilmesi gerekiyor. Günlük dezenfeksiyon yeterli değil. Yeterli değil ama her seferden sonra araçların dezenfekte edilmesi gerekiyor. Kapasitenin düşürülmesi sefer sayılarının arttırılmasına çözüm olabilir. Tedbirlere çok dikkat etmiyoruz. Gerekirse çift kat maske takılmalı.”

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona denetimi: Tek tek durdurdular
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri, Beyoğlu, Fatih ve Maltepe'de bulunan kontrol noktalarında toplu taşımaya yönelik koronavirüs denetimi yaptı.
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Denetimlerde trafik polisleri tarafından durdurulan otobüslerde maske ve mesafe konusunda uyarı yapıldı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.
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Kasımpaşa Turabibaba Caddesi ve Fatih Vatan Caddesi'nde toplu taşıma araçları durdurularak maske ve mesafe kuralları hatırlatıldı. Maltepe Zümrütevler'de durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları kontrol edildi.
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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona denetimi: Tek tek durdurdular
İstanbul'da koronavirüs denetimleri kapsamında Beyoğlu, Fatih ve Maltepe'de toplu taşımaya yönelik koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Denetim yapan trafik polisleri, özellikle toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu.


22 AĞUSTATOS’TAN BU YANA

  • İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 22 Ağustos’tan bu yana Kovid-19 ile mücadele kapsamında 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldığını ve 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildiğini kaydetti. Vali Yerlikaya Twitter hesabından, “İstanbul’da 22 Ağustos’tan beri 3 milyon 231 bin 511 denetim yapıldı. 6 bin 821 idari, 5 bin 230 adli işlem yapıldı. 20 milyon 509 bin 262 lira ceza kesildi. Koronavirüsü sadece denetimle değil, önlemlere uyarak yeneceğiz. Tedbirlere direnmeyi bırak sağlığına bak.” ifadelerini paylaştı.

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