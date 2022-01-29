Gündem İstanbul Havalimanı 2021de açık ara Avrupanın zirvesinde
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı 2021’de açık ara Avrupa'nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı, 2021 yılında ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci sıradaki yerini korudu. 2020'de de 23,4 milyon yolcu ağırlayarak birinci olan İstanbul Havalimanı, böylelikle üst üste iki yıl Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Listede İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 24,9 milyon yolcu ile 6'ncı sırada, Antalya Havalimanı ise 21,3 milyon yolcu ile dokuzuncu sırada yer aldı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul Havalimanı 2021’de açık ara Avrupanın zirvesinde
İstanbul Havalimanı

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), yolcu sayısı bakımından 2021 yılında Avrupa'nın en işlek havalimanlarını açıkladı. Avrupa'daki havalimanlarında geçen yıl, salgın öncesini ifade eden 2019 yılına oranla 1,4 milyar yolcu kaybı yaşandı. 2021'de yolcu trafiği 2020'ye göre yüzde 37 oranında artış gösterse de 2019'a kıyasla yolcu sayısında azalma yüzde 59 oranında gerçekleşti.

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YAKLAŞIK 37 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

2020 yılında 23,4 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci olan İstanbul Havalimanı, 2021'de ağırladığı 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sıradaki yerini korudu. İstanbul Havalimanı'nda 2021'de toplam 280 bin 109 uçuş gerçekleşti.
İstanbul Havalimanı'nı 30 milyon 943 bin 456 yolcuyla Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı, 26 milyon 201 bin 698 yoluyla Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı takip etti. Amsterdam Schiphol Havalimanı 25.4 milyon yolcu ile dördüncü, Moskova Domodedovo Havalimanı 25 milyon yolcu ile beşinci sırada yer aldı.

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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 6'NCI, ANTALYA HAVALİMANI 9'UNCU

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ağırladığı 24.9 milyon yolcu ile 6'ncı sırada yer alırken, Frankfurt Havalimanı ise 24.8 milyon yolcu ile yedinci sırada yer aldı. Antalya Havalimanı 21.3 milyon yolcu ile listenin dokuzuncu sırasında yer alırken, salgın öncesinde Avrupa'daki en yoğun havalimanı olan Londra Heathrow Havalimanı 19 milyon yolcu ile listenin 10'ncu sırasında yer aldı.

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