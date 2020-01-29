Gündem İstanbul Havalimanında koronavirüs önlemi iki katına çıktı
İSTANBUL

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs önemi iki katına çıktı

İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs önlemi iki katına çıktı

Dünya genelinde büyük paniğe neden olan koronavirüs önlemleri en üst seviyelere çıkarıldı. İstanbul Havalimanı'nda 'koronavirüs' nedeniyle geçen hafta kurulumu yapılan ve Çin'den gelen yolcuları tarayan termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
Havalimanındaki sağlık görevlilerinin sayısı da artırıldı.
Havalimanındaki sağlık görevlilerinin sayısı da artırıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan yeni tip ölümcül 'koronavirüsü'ne karşı İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen yolculara yönelik geçen hafta başlatılan termal kameralı önlemler devam ediyor. Termal kamera sayısı ikiye çıkarılırken, kontrollerde Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı görevlilerin sayısı da artırıldı.

Türk Hava Yolları ekipleri Çin uçuşlarında maske takmaya başladı
DÜNYA
Türk Hava Yolları ekipleri Çin uçuşlarında maske takmaya başladı

Kabin görevlilerine maskeli önlem Çin'den sabah saatlerinde gelen 4 uçağın yolcuları termal kameralarla kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ayrıca THY'nin Çin uçuşlarında görevli kabin ve kokpit ekiplerinin de isteğe bağlı olarak 'koronavirüs'e karşı önlem olarak koruyucu maske taktıkları görüldü.


Çin’de koronavirüs kaosu: Salgında can kaybı 132’ye yükseldi
DÜNYA
Çin’de koronavirüs kaosu: Salgında can kaybı 132’ye yükseldi

Hata yaptık
DÜNYA
Hata yaptık

DHA
THY kabin memurları isteğe bağı olarakmaske ve eldiven takmaya başladı.

EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKIP TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Çin'de yaşayan Türkler de koronavirüs tehdidinin ardından Türkiye'ye dönmeye başladı. 4 ay önce dil eğitimi için Xiamen şehrine giden Eren Ocak onlardan biriydi.

DHA
Çin'de eğitim görev ya da ikamete den Tükler teker teker geri dönüyor.


"Yetkililer 'Kimse dönmesin' dedi"Yaşadıklarını havalimanında basın mensuplarına anlatan Ocak, "Çince öğrenmek üzere Xiamen Üniversitesi'ne kayıt oldum. Çin tatili sırasında 'koronavirüsü' ortaya çıktı. Okulumuz bir bildiri yayınladı Normalde tatilimiz Mart'ın 16'sında bitecek iken ikinci bir emre kadar 'okula kimse dönmesin' dendi. Tatil nedeniyle şehir dışına çıkanlar geri dönmedi. Benim yaşadığım eyalatte koronavirüsü vakası 30'dan 56'ya çıktı. Gün geçtikçe de artıyor" ifadelerini kullandı.


"Yetkililer 'Kimse dönmesin' dedi"Yaşadıklarını havalimanında basın mensuplarına anlatan Ocak, "Çince öğrenmek üzere Xiamen Üniversitesi'ne kayıt oldum. Çin tatili sırasında 'koronavirüsü' ortaya çıktı. Okulumuz bir bildiri yayınladı Normalde tatilimiz Mart'ın 16'sında bitecek iken ikinci bir emre kadar 'okula kimse dönmesin' dendi. Tatil nedeniyle şehir dışına çıkanlar geri dönmedi. Benim yaşadığım eyalatte koronavirüsü vakası 30'dan 56'ya çıktı. Gün geçtikçe de artıyor" ifadelerini kullandı.

"HER YER HAYALET ŞEHRE DÖNÜYOR"

Dışarı çıkan insan sayısı azaltığını belirten Ocak, "Maskesiz kimse dışarı çıkmıyor. Ben şehir dışında yaşıyorum. Xiamen'e giderken normalde her gün trafik olur ancak buraya gelirken hiç trafik yoktu; araba bile yoktu. Her taraf hayalet şehre dönüyor. Benim okuduğum üniversitedeki Türkler'in neredeyse hepsi ülkeye döndü. Yabancıların hepsi geri dönüyor. Ben de bu olayların biraz yatışmasını bekleyeceğim. Virüsün durumuna bağlı olarak belki Eylül'e doğru dönebilirim" diye konuştu.

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