​İstanbul Havalimanı’nda şimdi çocukların zamanı

23 Nisan’da terminal içinde de etkinlikler gün boyu devam ederken bando gösterisi, bayrak dağıtımı ile çocuk yolcular bayram coşkusu yaşatılacak.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hayata geçirdiği ‘Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı’ konsepti ve Şimdi Çocukların Zamanı lansmanını koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda kutladı. Çocuklu ailelerin seyahat deneyimlerini kolaylaştırmak ve eğlenceli hale dönüştürmeyi amaçlayan Havalimanı İşletmecisi İGA, İstanbul Havalimanı’nda bu ailelerin daha rahat ve keyifli şekilde seyahat etmesine yönelik çeşitli çözümler üretti.

HAYAT Çevrimiçi 23 Nisan

AİLELER VE ÇOCUKLAR ÖZEL KONSEPT

Pandemi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pandemi koşullarında bu yıl dijital bir festival niteliğinde kutlanırken, Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı konsepti olan “Şimdi Çocukların Zamanı” lansmanı ile tanıtıldı. Çocuk ve Aile Dostu Havalimanı konsepti adı altında İstanbul Havalimanı’nda çocukların havalimanı içinde keyifli vakit geçirebilmeleri için tasarlanan 5 farklı oyun konseptinin ön plana çıktığı oyun parklarının toplam büyüklüğü ise 700 metrekarelik alanı kaplıyor. Çocuklu aileler İstanbul Havalimanı’na geldiklerinde, kendileri için tasarlanan alanlarda CİGA karakteri ile karşılaşıyorlar. Aileler havalimanı otoparkında kendilerine özel olarak tahsis edilen alanlara araçlarını park edebiliyorlar.

ÜCRETSİZ BUGG HİZMETİ DE VAR

Havalimanı terminal girişinde çocuklar ve aileleri uzay mekiği şeklinde kendileri için özel olarak tasarlanan özel kapılardan geçiş yapabiliyorlar. Çocuklar ve aileleri uçak şeklinde tasarlanan trenle uçaklarının kapısına kadar uğurlanıyorlar. İstanbul Havalimanı’nda, 0-2 yaş grubundaki çocukların ücretsiz buggy kullanımı, 0-6 yaş grubuna özel karşılama & uğurlama asistanlığı özet hizmetler kapsamında yer alıyor.

REKLAM

23 NİSAN'A ÖZEL FİLM

Şimdi Çocukların Zamanı etkinlikleri kapsamında İGA tarafından 23 Nisan için özel olarak hazırlanan filmin de gösterimi gerçekleştirildi. İGA CEO’su Kadri Samsunlu, filmin ana karakteri Minik Derin’e sohbetlerinde çocukları İstanbul Havalimanında nelerin beklediğini açıkladı.

23 Nisan özel filminin yanı sıra; Beşiktaş Çocuk Korosu’nun mini konseri, Kuzey Köker’in 23 Nisan’a özel şarkıları, 7’den 77’ye herkesin sevgilisi Barış Manço’dan oğlu Doğukan Manço’a miras kalan Doğukan Manço ile Adam Olacak Çocuk Programı lansmanda yer alan etkinlikler olarak öne çıkıyor.