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İSTANBUL

İstanbul Maltepe'de ​çöp dağları geri geldi

Çöp dağları geri geldi

1994 öncesi İstanbul’da CHP’li belediyelerle özdeşleşen “toplanmayan çöpler ve çöp dağları” kabusu geri döndü. CHP’li Maltepe’de temizlik görevlilerinin başlattığı grev nedeniyle çöpler günlerdir toplanmıyor. Halk kokudan pencerelerini açamıyor. Bakırköy, Ataşehir, Kartal ve Beşiktaş da alarm veriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadıköy’ün ardından Maltepe’de de sokaklarda çöp dağları oluştu, halk kokudan penceresini açamaz oldu.
Kadıköy’ün ardından Maltepe’de de sokaklarda çöp dağları oluştu, halk kokudan penceresini açamaz oldu.

İstanbul, CHP’li ilçe belediyelerinin sebep olduğu çöp kriziyle boğuşuyor. CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin ardından bu kez çöp dağlarının adresi Maltepe oldu. Maltepe Belediyesinde aralarında temizlik görevlilerinin bulunduğu işçilerin başlattığı grev, beşinci gününde devam ediyor. Grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedilirken biriken çöpler, sokaklarda yığınlar oluşturdu. İlçede yaşayan vatandaşlar, çevreye kötü koku yayılmasına neden olan çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.

İlçede yaşayan vatandaşlar, çevreye kötü koku yayılmasına neden olan çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.

PANDEMİDE HOŞ DEĞİL

İlçe sakinlerinden Şenol Uluer, belediyenin pandemi döneminde yapılan grevi, işçilerle anlaşarak sonlandırmasını istediklerini belirterek, “Bu grevin ertelenme şansı olurdu. Bu pandemide bu çöpün burada olması hoş değil. İnsanların sağlıkla ilgili sorunları var. Bir de bu çöplerden mikrop yayılırsa insanlar hasta olacak. Onun için bir an önce işçilerin hakkının da verilerek, anlaşma yapılarak, çöplerin toplanmasını istiyoruz.” diye konuştu. Mehmet Sakarya da çöplerin toplanmasını istediklerini belirterek, “İşçilerin hakkını vererek, şehrin temizliğini yapmaları lazım” dedi.

CHP'li belediyede çöp krizi devam ediyor: Maltepe'de biriken çöpleri vatandaşlar topladı
OYNAT 00:54
CHP'li belediyede çöp krizi devam ediyor: Maltepe'de biriken çöpleri vatandaşlar topladı
CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçiler greve gidince sokaklar çöplüğe döndü. CHP'li vatandaşlar ise işçiler nedeniyle sokakların çöplüğe dönmesine tepki gösterip belediyeye destek vermek amacıyla sokaklarındaki çöpleri kendileri topladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a destek verdiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Veysel Pamuk, “Başkanımızın yanındayız işçilerimizin de yanındayız ama bu sendikanın yaptığı iş değil bu pandemi zamanında şu rezilliğe bakın' dedi. Sevim Ayşe Serin ise “Aldıkları maaşı beğenmiyorlar. Pandemi döneminde temizlik şart ama gördüğünüz gibi çöpleri kendimiz topluyoruz' dedi.

İŞÇİLERE SALDIRI VAR

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve CHP’li belediye meclis üyelerinin ilçedeki bazı yerlerde çöp toplatmaya çalıştığını öne süren işçiler ise, duruma tepki gösterdi. Çöpleri toplamaya çalışan kişilerle grevdeki bazı işçiler arasında gerginlik yaşandı. Öte yandan, DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şubesi’nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Maltepe Belediyesi’nin grev kırıcılığı ve Küçükyalı’da grevdeki işçilere yönelik planlı bir saldırı yaptığı iddia edildi.

4 İLÇE ALARM VERİYOR

CHP tarafından yönetilen Bakırköy, Ataşehir, Kartal ve Beşiktaş ilçeleri alarm vermeye başladı. Bakırköy’de toplu iş sözleşmelerinin imzalanamadığı gerekçesiyle süren eylemler yüzünden sokaklarda çöp birikmeye başladı. Toplu iş sözleşmesi süreçlerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Ataşehir, Kartal ve Beşiktaş belediye binalarının girişlerine de grev kararı asıldı. Sokaklarda konteynerlerin taşmaya başladığı bu 3 ilçede çöp krizi kapıda.

İstanbul’daki manzara 1994 seçimleri öncesini hatırlattı.

ÇÖP DAĞLARI PATLADI

CHP’nin adı geçmişte de çöp dağları ile anıldı. 26 Mart 1989’da gerçekleşen yerel seçimlerde seçimleri kazanan Nurettin Sözen, 5 yılda İstanbul’u çöp kente çevirdi. İstanbul’da her köşe başında mini çöp dağları oluştu. 28 Nisan 1993’te hafızalardan silinmeyecek bir facia yaşandı. Ümraniye’deki çöplükte yaşanan patlamada 27 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise kayboldu. 27 Mart 1994 seçimlerinde Refah Partisi’nin adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle İstanbul çöp dağlarından kurtuldu.

Maltepeliler toplanmayan çöplere isyan etti: Bu ne rezillik Allah aşkına, virüsten daha tehlikeli değil mi bu?
OYNAT 00:56
Maltepeliler toplanmayan çöplere isyan etti: Bu ne rezillik Allah aşkına, virüsten daha tehlikeli değil mi bu?
Maltepe Belediyesinde çalışan 1500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine dünden itibaren grev başladı. Maltepe'de sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Grev kararı sonrası Maltepe'deki bazı sokaklarda çöp konteynerleri doldu taştı. Taşan çöpler, yerlerde birikirken mahalle sakinleri duruma isyan etti. Bir mahalle sakini, 'Vaziyete bakar mısınız? Kar oldu, yemeğe tuz atacak kadar tuz atmadılar bu yollara ana arterler de dahil. Bu ne Allah aşkına. Biz şehirde mi yaşıyoruz köyde mi? Virüs aldı götürüyor. Bu virüs değil de nedir. Bu virüsten daha tehlikeli değil mi. Çok yazık.' ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerde isyan büyüyor: Dün Maltepe bugün Kartal Belediyesi'ndeki işçiler grevde
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CHP'li belediyelerde isyan büyüyor: Dün Maltepe bugün Kartal Belediyesi'ndeki işçiler grevde

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