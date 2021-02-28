Çöp dağları geri geldi

İstanbul, CHP’li ilçe belediyelerinin sebep olduğu çöp kriziyle boğuşuyor. CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin ardından bu kez çöp dağlarının adresi Maltepe oldu. Maltepe Belediyesinde aralarında temizlik görevlilerinin bulunduğu işçilerin başlattığı grev, beşinci gününde devam ediyor. Grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedilirken biriken çöpler, sokaklarda yığınlar oluşturdu. İlçede yaşayan vatandaşlar, çevreye kötü koku yayılmasına neden olan çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.
PANDEMİDE HOŞ DEĞİL
İlçe sakinlerinden Şenol Uluer, belediyenin pandemi döneminde yapılan grevi, işçilerle anlaşarak sonlandırmasını istediklerini belirterek, “Bu grevin ertelenme şansı olurdu. Bu pandemide bu çöpün burada olması hoş değil. İnsanların sağlıkla ilgili sorunları var. Bir de bu çöplerden mikrop yayılırsa insanlar hasta olacak. Onun için bir an önce işçilerin hakkının da verilerek, anlaşma yapılarak, çöplerin toplanmasını istiyoruz.” diye konuştu. Mehmet Sakarya da çöplerin toplanmasını istediklerini belirterek, “İşçilerin hakkını vererek, şehrin temizliğini yapmaları lazım” dedi.
İŞÇİLERE SALDIRI VAR
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve CHP’li belediye meclis üyelerinin ilçedeki bazı yerlerde çöp toplatmaya çalıştığını öne süren işçiler ise, duruma tepki gösterdi. Çöpleri toplamaya çalışan kişilerle grevdeki bazı işçiler arasında gerginlik yaşandı. Öte yandan, DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şubesi’nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Maltepe Belediyesi’nin grev kırıcılığı ve Küçükyalı’da grevdeki işçilere yönelik planlı bir saldırı yaptığı iddia edildi.
4 İLÇE ALARM VERİYOR
CHP tarafından yönetilen Bakırköy, Ataşehir, Kartal ve Beşiktaş ilçeleri alarm vermeye başladı. Bakırköy’de toplu iş sözleşmelerinin imzalanamadığı gerekçesiyle süren eylemler yüzünden sokaklarda çöp birikmeye başladı. Toplu iş sözleşmesi süreçlerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Ataşehir, Kartal ve Beşiktaş belediye binalarının girişlerine de grev kararı asıldı. Sokaklarda konteynerlerin taşmaya başladığı bu 3 ilçede çöp krizi kapıda.
ÇÖP DAĞLARI PATLADI
CHP’nin adı geçmişte de çöp dağları ile anıldı. 26 Mart 1989’da gerçekleşen yerel seçimlerde seçimleri kazanan Nurettin Sözen, 5 yılda İstanbul’u çöp kente çevirdi. İstanbul’da her köşe başında mini çöp dağları oluştu. 28 Nisan 1993’te hafızalardan silinmeyecek bir facia yaşandı. Ümraniye’deki çöplükte yaşanan patlamada 27 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise kayboldu. 27 Mart 1994 seçimlerinde Refah Partisi’nin adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle İstanbul çöp dağlarından kurtuldu.