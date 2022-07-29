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İSTANBUL

İstanbul merkezli üç ilde PKK operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüte eleman kazandırdığı ileri sürülen çok sayıda şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul merkezli üç ilde PKK operasyonu
Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma daha gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün İstanbul’daki gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren ve burada bulunan sözde değer aileleriyle görüşerek terör örgütüne yardımcı gençleri bir araya getiren bazı şüpheliler belirlendi.

  • Örgüte eleman kazandırma çalışmaları yürüttüğü tespit edilen ve kazandırdıkları bu kişileri PKK/KCK’nın kırsal kadrosuna katılım sağlamaya çalıştıkları belirlenen 10 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul’da 8 ilçedeki 10 adreste ve Van ile Muğla’da 2 farklı adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı. Örgüte yönelik toplam 12 adreste gerçekleştirilen büyük çaplı operasyonda, aranan şüphelilerin büyük bir kısmının yakalandığı bildirildi.

Yakalanan zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

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