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İSTANBUL

İstanbul merkezli üç ilde PKK operasyonu: HDP Beşiktaş ilçe başkanı da gözaltında

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan Ö. de bulunuyor.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul merkezli üç ilde PKK operasyonu: HDP Beşiktaş ilçe başkanı da gözaltında
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İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve bir araya geldikleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

  • İstanbul'da 10, Van ve Muğla'da 2 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
  • HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan Ö'nün de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.
  • Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
  • Gözaltına alınan zanlıların emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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