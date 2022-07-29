İstanbul merkezli üç ilde PKK operasyonu: HDP Beşiktaş ilçe başkanı da gözaltında İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan Ö. de bulunuyor.

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