Gündem İstanbul merkezli usulsüz engelli raporu operasyonu 103 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonu: 103 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonu: 103 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 114 kişiden 103'ü yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda vatandaşın usulsüz engelli raporu alınmasını sağladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Amasya, Batman, Kocaeli, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tokat, Tekirdağ ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 114 kişiden 103'ünü yakaladı.

Sahte evrakla engelli raporu temin edenlere operasyon: Aralarında 20 hastane personeli de var
GÜNDEM
Sahte evrakla engelli raporu temin edenlere operasyon: Aralarında 20 hastane personeli de var
  • Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 11 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Operasyon hakkında

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirip usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağlayarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.

Sahte rapor vurguncularına operasyon: 39 gözaltı
GÜNDEM
Sahte rapor vurguncularına operasyon: 39 gözaltı
5 belediye başkanı AK Partiye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
İnsanlık İdlibde büyük bir sınav veriyor

İnsanlık İdlib'de büyük bir sınav veriyor

Sığınmacılar, çöplerle ısınıyor, yağmur suyu içiyorlar.
Dünyaya sesleniyorum!

Dünyaya sesleniyorum!

Nereye kadar bu duyarsızlığınız devam edecek?
Üzerimize<br>düşeni yaptık

Üzerimize
düşeni yaptık

Masadan kalkan Hafter'e Türkiye'den art arda tepki.
Hastanede patlama

Hastanede patlama

Tarsus'taki patlamada 2'si ağır 5 yaralandı.
Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyecek

Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyecek

​MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

1 milyon TL'lik<br>Uber piyangosu

1 milyon TL'lik
Uber piyangosu

Taksi plakaları şaşalı günlerine geri döndü.

Tükenmek üzere

Tükenmek üzere

Sömestr öncesi otobüs bileti alacaklar dikkat.
İstanbul'da <br>'engelli raporu' operasyonu

İstanbul'da
'engelli raporu' operasyonu

Gözaltı kararı verilen 114 kişiden 103'ü yakalandı.
386 üründe taklit ve tağşiş var

386 üründe taklit ve tağşiş var

​Tarım ve Orman Bakanlığı o firmaları kamuoyuyla paylaştı.
Hafter ateşle oynuyor

Hafter ateşle oynuyor

Darbeci general, anlaşmaya imza atmadan masadan kalktı.
4'ü mahrem 27'si astsubay

4'ü mahrem 27'si astsubay

TSK'ya sızan FETÖ'cüler tek tek tespit edildi.
İmza an meselesi

İmza an meselesi

Galatasaray Kulübü 4. transferini bitiriyor.
Doğu Akdeniz'de<br>üstünlük Türkiye'de

Doğu Akdeniz'de
üstünlük Türkiye'de

Berlin Zirvesi öncesi Türkiye yeni adımlar atabilir.
4 kilo verdi

4 kilo verdi

Sıtma olan Onyekuru'nun son hali şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.