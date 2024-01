İstanbul muradına kavuşacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan adayını böyle açıkladı

“İstanbul çöp, çukur, çamur diye tanımlanmıyor muydu?” diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çöpten, çukurdan, çamurdan İstanbul’umuzu nasıl temizlediysek, şimdi de tüm Türkiye’de 30 büyükşehir ve onun yanında 51 il belediyesiyle bu temizlik için yola çıktık.” dedi. Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilmelerinin faturasını da milleti mağdur etmemek adına yeri geldiğinde kendilerinin ödemek mecburiyetinde kaldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizi ve şehirlerimizi böyle bir iklimle karşı karşıya bırakmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Öyleyse bunun için adaylarımızı tespit ederken şehirlerinin her anında hep yanında olacak ehil isimlerden oluşmasına bilhassa dikkat ettik.” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin ülkede istişare kültürünün en geniş ve etkin şekilde uygulandığı tek siyasi teşekkül olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adaylarımızı kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik. Elbette her husus gibi bu konuda da eksiğimiz, fazlamız olabilir. Ama ülkemiz, şehirlerimiz ve partimiz için en hayırlısını istediğimizden, bu doğrultuda samimi gayret gösterdiğimizden hiç kimse şüphe etmesin. Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. Artık 30 yılı bulan şanlı bir geçmişten süzülüp gelen birikim ve donanıma sahibiz.” dedi.

Kurum, bakanlık görevi boyunca TOKİ ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut kampanyaları hazırladı. Bu kampanyalar dahilinde 365 bin sosyal konut, onun döneminde yapıldı. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar yürüten Kurum, İstanbul özelinde de kentsel dönüşüm faaliyetlerinin bir seferberliğe dönüşmesi için çalışmalarda bulunarak, on binlerce konutun dönüşümünü ve güvenli hale gelmesini sağladı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi. Evli olan Murat Kurum’un 3 çocuğu var.

İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığından itibaren siyasi hayatının her safhasında millete düşman zihniyetle karşılaştığını ve mücadele ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Bu kibirli cehaletin nerelere varabileceğini 28 Şubat döneminde iktidarımızın ilk yıllarındaki müessif hadiselerde hep birlikte gördük. Samimi bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki, bu kirli oyunun siyasetteki en büyük aparatı da maalesef hep CHP oldu. Şimdilerde her ne kadar oy oranları düşük de olsa kimi başka partilerin de bu sinsi oyunda rol almak için adeta can attığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.