İstanbul muradına kavuşacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan adayını böyle açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “El ele, omuz omuza vererek İstanbul’u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız” dedi. Erdoğan, partisinin 11 büyükşehir ile 15 il belediye başkan adayını tanıttığı AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Geride bıraktığımız 5 senede şunu gördük. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehir” dedi.

TEMİZLİK İÇİN YOLA ÇIKTIK

“İstanbul çöp, çukur, çamur diye tanımlanmıyor muydu?” diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çöpten, çukurdan, çamurdan İstanbul’umuzu nasıl temizlediysek, şimdi de tüm Türkiye’de 30 büyükşehir ve onun yanında 51 il belediyesiyle bu temizlik için yola çıktık.” dedi. Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilmelerinin faturasını da milleti mağdur etmemek adına yeri geldiğinde kendilerinin ödemek mecburiyetinde kaldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizi ve şehirlerimizi böyle bir iklimle karşı karşıya bırakmaya hiçbirimizin hakkı yoktur. Öyleyse bunun için adaylarımızı tespit ederken şehirlerinin her anında hep yanında olacak ehil isimlerden oluşmasına bilhassa dikkat ettik.” ifadelerini kullandı.

30 YILLIK BİRİKİM VE DONANIM

AK Parti’nin ülkede istişare kültürünün en geniş ve etkin şekilde uygulandığı tek siyasi teşekkül olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adaylarımızı kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik. Elbette her husus gibi bu konuda da eksiğimiz, fazlamız olabilir. Ama ülkemiz, şehirlerimiz ve partimiz için en hayırlısını istediğimizden, bu doğrultuda samimi gayret gösterdiğimizden hiç kimse şüphe etmesin. Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. Artık 30 yılı bulan şanlı bir geçmişten süzülüp gelen birikim ve donanıma sahibiz.” dedi.

ŞEHRİN SENİNLE DEĞİŞSİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin hizmet belediyeciliğinden uzak şekilde yıllardır adeta eziyet çeken il ve ilçelerdeki vatandaşlara bir çağrıda bulunmak istediğini belirterek, şöyle devam etti: “Muhalefetin ideolojik dayatmaları ve korku siyaseti sebebiyle hak ettikleri hizmetlerden mahrum kalan vatandaşlarımıza ‘Mecbur değilsin, şehrin seninle değişsin.’ diyoruz. Nerede yaşarsa yaşasın hiç kimse hizmetsizliğe mahkum değildir. Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur. İşte bu anlayışla kendini değil kentini düşünen, laf değil proje üreten, bahane değil çözüm peşinde koşan, kendi hayatını değil halkın hayatını kolaylaştıran, kibirle değil, tevazuyla hareket eden velhasıl kendi bireysel amaçlarının değil şehrinin ve orada yaşayanların gündemiyle yatıp kalkacak, kendini şehrine hizmet etmeye vakfedecek belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz.”

SON SÖZ MİLLETİMİZİNDİR

Erdoğan, “Bizim siyasi kültürümüzde milletimizle inatlaşma olmaz, milletle küsme olmaz. Oy renginden dolayı millete hakaret etme asla ve asla söz konusu olamaz.” dedi. Vatandaşlara sadece, tercihlerini eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmaları tavsiyesinde bulunmakla mükellef olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Şehrini ve insanlarını, layık olduğu hizmetlere kavuşturacak belediye başkanlarının, bizim partimizden ve Cumhur İttifakı’ndan seçilmesi için hep birlikte çalışacak ancak son sözü milletimize bırakacağız.” diye konuştu.

Değişim zamanı geldi

Erdoğan’ın adını açıklamasından sonra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’yle kameraların karşısına geçen Kurum, “İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. Ulaşım çilesi bitene kadar, sokakları güvenle dolana kadar durmayacağız. İstanbul’da artık değişim zamanı gelmiştir. Çok şeyi değiştireceğiz. İstanbul’u özüne döndüreceğiz” diye konuştu.

Şehircilik uzmanı

1999-2005 tarihleri arasında Türkiye’nin farklı yerlerinde, onlarca farklı şantiyede çalışan Murat Kurum, 2006-2008 arası TOKİ’de şube müdürü, 2009-2018 arasında TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş’de genel müdür olarak görev yaptı. Emlak Konut’ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı, onun döneminde gerçekleşti. Kurum’un Emlak Konut’taki bu başarısı, onu kabineye taşıdı. Murat Kurum, 2018’de Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Kurum bu görevi 2023’e kadar sürdürdü.

365 BİN SOSYAL KONUT YAPTI

Kurum, bakanlık görevi boyunca TOKİ ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut kampanyaları hazırladı. Bu kampanyalar dahilinde 365 bin sosyal konut, onun döneminde yapıldı. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar yürüten Kurum, İstanbul özelinde de kentsel dönüşüm faaliyetlerinin bir seferberliğe dönüşmesi için çalışmalarda bulunarak, on binlerce konutun dönüşümünü ve güvenli hale gelmesini sağladı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi. Evli olan Murat Kurum’un 3 çocuğu var.

Provokatörler iş başında

İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığından itibaren siyasi hayatının her safhasında millete düşman zihniyetle karşılaştığını ve mücadele ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Bu kibirli cehaletin nerelere varabileceğini 28 Şubat döneminde iktidarımızın ilk yıllarındaki müessif hadiselerde hep birlikte gördük. Samimi bir üzüntüyle ifade etmek isterim ki, bu kirli oyunun siyasetteki en büyük aparatı da maalesef hep CHP oldu. Şimdilerde her ne kadar oy oranları düşük de olsa kimi başka partilerin de bu sinsi oyunda rol almak için adeta can attığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Riyad’dan size ekmek çıkmaz

İpleri emperyalist güçlerin elinde olan terör örgütleri ile milletle ve devletle meselesi olan marjinal kesimlerin husumetlerini anlayabildiklerini vurgulayan Erdoğan, onların hepsinin varoluşlarının gereğini yaptıklarını belirtti. Erdoğan, Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından yaşananlara değindi. Erdoğan, “Riyad’dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz, dürüstseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade edin.” diye konuştu.

En geniş istişare

Aday açıklama törenine AK Parti teşkilat mensupları, MKYK üyeleri, milletvekilleri ve adaylar katıldı. Yoğun kalabalığın olduğu programda AK Parti İzmir Milletvekili ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, 31 Mart çalışmaları hakkında Yeni Şafak’a bilgi verdi. “Demokrasi tarihimizin en geniş istişaresi yapıldı” diyen İnan, “850’ye varan teşkilat mensubumuzla görüşüldü. Bunlar kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe mensuplarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, mevcut belediye başkanlarımızdı” dedi.

Toplantıdan notlar

* Katılımcılar, sabahın erken saatlerinden itibaren salona alınmaya başlandı. Salonun dışında basın mensuplarının canlı yayın yapabilmesi için alanlar oluşturuldu.

* Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu buradan programı takip etti. Aday adayları, belediye başkanları ve bazı katılımcılar da toplantıya dair izlenimlerini basın mensuplarına aktardı.

* “Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız” mottolu sahne tasarımı yapılan salona, “Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti” ve “Fatih’in İstanbul’u Fethettiği Aşktayız” yazılı pankartlar asıldı. Ayrıca, platformun arkasındaki dev LED ekranda AK Parti ve “Türkiye Yüzyılı” amblemleri yer aldı.

* Katılımcılar, kürsüye çıktığı sırada slogan atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek verip sevgi gösterisinde bulundu.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isimlerini duyurduğu adaylar tek tek sahneye çıkıp, partilileri selamladı. Adaylarla birlikte sahneye il milletvekilleri ve il teşkilatı yöneticileri de davet edildi. Erdoğan adaylar ve beraberindekilerle fotoğraf çektirdi.

* Adayların sahneye davet edildiği sırada, fotoğraflarıyla birlikte özgeçmişleri sahnedeki dev ekrana yansıtıldı.

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum açıklandığı sırada salondaki katılımcılar ayağa kalkarak alkışlarla destek verdi. Bu sırada salonda, söz, müzik ve seslendirmesi Ceyhun Çelikten’e ait “Yeniden İstanbul” şarkısı çalındı.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurum ve beraberindekilerle “Yeniden İstanbul” şarkısına alkışlarla eşlik etti. Erdoğan ile Murat Kurum ve eşi Şengül, oğlu Mehmet Kurum ile sahnedekiler fotoğraf çektirdi.

50 il haftaya

Seçim beyannamesinde ana ekseni deprem ve afetler üzerine kuran AK Parti, 50 belediye başkan adayını da 15 Ocak’ta Başkent’te görücüye çıkaracak. ‘Türkiye Yüzyılı için hazırız kararlıyız’, ‘Yeniden Ankara’, ‘Yeniden İzmir’ gibi sloganlarla adaylar tanıtılacak. Adayı açıklanacak iller şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa Tekirdağ, Trabzon, Van, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Bolu, Çorum, Mardin, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Zonguldak, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Mardin, Bayburt ve Yozgat.

Artvin

Mehmet Kocatepe

Bingöl

Erdal Arıkan

Bitlis

Nesrullah Tanğlay

Çanakkale

Jülide İskenderoğlu

Çankırı

Hüseyin Filiz

Düzce

Faruk Özlü

Edirne

Belgin İba

Elazığ

Şahin Şerifoğulları

Giresun

Aytekin Şenlikoğlu

Isparta

Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu

Tahsin Babaş

Rize

Rahmi Metin

Sinop

Yakup Üçüncüoğlu

Tokat

Eyüp Eroğlu

Yalova

Mustafa Tutuk







