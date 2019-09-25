İstanbul sallandı

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 5,36 kilometre derinlikte oluştu. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 11.00'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Silivri olarak belirlendi.

20 KİLOMETRE UZAKLIKTA

İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremin en yakın yerleşim birimi olan Silivri'ye bağlı Muratköy'e uzaklığının 20 kilometre 52 metre olduğu belirlendi. Türk Kızılay da Twitter'da yaptığı paylaşımda "İstanbul Silivri'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.

HASAR İHBARI YOK

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından kentteki duruma ilişkin gerekli bilgi ve değerlendirmelerin alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Ayrıca 39 ilçemizin kaymakamlığı, belediyelerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, AKOM, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına, şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Sadece Silivri ve Avcılar ilçelerimizde okul idarecilerimiz tarafından, deprem eğitimlerinin bir gereği olarak, tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır. İlimizdeki hiçbir okulumuzda, eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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15 ARTÇI OLUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu bu fay hattında 17 Ağustos 1999'daki gibi depremler yaşandığını, 1963 yılında da bu faya yakın yerde 6,3 büyüklüğün deprem meydana geldiğini, yine Tekirdağ tarafında da 7,4 ila 6,2 büyüklüklerinde depremler görüldüğünü vurgulayan Nurlu, "Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin 15 artçısı var. En büyüğü 3,4 en küçüğü 1,2 büyüklüğünde." diye konuştu. Bu arada Akdeniz açıklarında da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Korku dolu anlar

Deprem sonrası okullarda yaşanan panik güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremden sonra sokağa çıkan vatandaşlar, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Silivri'de yaşanan deprem sonrasında sokaklara çıkan vatandaşlar okulların boşaltıldığını duydukları için çocuklarını almaya geldiklerini söyledi. İstanbul’da depremi hisseden vatandaşlardan Perihan Bozkurt, “Bankta otururken yer sallanmaya başladı. Korktum. Daha önce de yaşadık depremi. Ne olacak bilmiyorum” dedi. Mehmet Çakan ise, “Depremi hissettim, korkup evi aradım” dedi.