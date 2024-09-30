İstanbul sporun başkenti olacak

İstanbul, basketbolun merkezi olacak bir tesise kavuştu. İçerisinde 10 bin kişilik salonu olan Basketbol Gelişim Tesisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Törende konuşan Erdoğan, İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliğini sporla buluşturacak bir eseri daha şehre kazandırmanın gururunu yaşadığını belirtti.





SADECE BİR KOMPLEKS DEĞİL

Zeytinburnu’ndaki merkezin, sadece bir spor kompleksi olmadığını ifade eden Erdoğan, “Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biridir. Her açıdan göğsümüzü kabartan bu güzel tesisin, gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.





YATIRIMLAR MARKA YAPAR

Dünya genelinde öne çıkan şehirlerin, kültür ve tarihle birlikte sporla da adlarını duyurduklarına vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti: “ Gelişmiş birçok ülke spor merkezlerine, şehirlerinin prestiji ve geleceği için stratejik yatırımlar olarak bakmıştır. Barselona’dan Tokyo’ya, Los Angelas’tan Londra’ya spor yatırımlarının o şehirleri nasıl küresel bir marka haline getirdiğini hepimiz görüyoruz. İnşallah bugünden sonra İstanbul da bu şehirler arasında yerini alacaktır.”





KOŞAR ADIM HEDEFE

“Şu an içinde bulunduğumuz muazzam eserle İstanbul’umuz hem tarih, kültür ve sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacaktır. Bu modern merkezin de hizmete girmesiyle Türk basketbolu hedeflerine adeta koşar adım gidecektir. Burada kazanılacak zaferlerin, uluslararası platformlarda İstanbul’u ve Türkiye'yi bir spor merkezi olarak tanıtacağına inanıyorum.”





YENİ YETENEKLER

“Biz burada sadece modern bir spor kompleksi değil aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettik. Burada sporcularımız, oynadıkları maçlarla tarih yazacak, destan yazacak, milletçe hepimizin göğsünü kabartan başarılara imza atacaktır.”





ALTYAPILARIN YENİ EVİ

“Basketbol Gelişim Merkezimiz, hem erkek hem de kadın milli takımlarının yanı sıra altyapı takımlarının da yeni evi olacaktır. Merkezimiz, 10 bin kişilik ana salonu, bin kişilik antrenman ve maç salonu, 3 adet 500 kişilik altyapı salonları ile gerçekten göz dolduruyor. Ayrıca merkezimizde 417 adet otomobil, 25 adet otobüs kapasitesine sahip otopark alanı bulunuyor. Sporculara özel tasarlanan oteli, kamp merkezi ve fitness salonu ile spor merkezinin çok ötesinde imkanlara sahip.”





BASKETBOL LİSESİ

“Türkiye Basketbol Federasyonumuz da burada hizmet verecektir. Basketbol Gelişim Merkezi’nin, bir diğer özelliği 8 derslikli toplam 200 öğrenci kapasiteli basketbol lisesidir. Genç yeteneklerimizi bu lisemizde kapsamlı bir eğitime tabi tutacağız. Böylece gerçek bir basketbol yıldızı olarak yetişmelerini sağlayacağız. Basketbol Kütüphanesi, Basketbol Müzesi ile gençlerimizin ufkunu genişleteceğiz.”





SIFIR ATIKLA İNŞA EDİLDİ

“Merkezin inşaasında sıfır atık vizyonuna ve çevre dostu olmasına da özen gösterdik. 15 bin metrekaresi peyzaj alanı olmak üzere toplam 150 bin metrekare büyüklüğü sahip Basketbol Gelişim Merkezi, her bakımdan İstanbul’umuza yakışan, İstanbul’un marka değerini artıran bir eser oldu.”





Tam anlamıyla vizyon projesi

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Tam anlamıyla bir vizyon projesi olan bu muhteşem spor tesisinin Türk basketboluna hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşasında emeği geçenleri, Basketbol Federasyon Başkanı ve ekibini, tüm alın teri olanları can-ı gönülden tebrik ediyorum. Bu önemli spor kompleksini ülkemize kazandıram Çevre Bakanlığı'mıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, TOKi Başkanlığı’mıza, Türkiye Basketbol Federasyonu’muzu ve yüklenici firmalara şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Gençlerimizden bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmelerini bekliyorum.”





Her aşamasını takip ettim

Abdi İpekçi Spor Salonu’nun, ev sahipliği yaptığı nice unutulmaz müsabaka ile Türk basketbol tarihine silinmez izler bıraktığını hatırlatan Erdoğan, “Ancak salonun başta depreme dayanıklılık olmak üzere ciddi riskleri vardı. Ayrıca eski salon iyice yıpranmış, yorulmuş ve beklentileri karşılayamaz hale gelmişti. Bunun üzerine süratle harekete geçtik. Türkiye’ye ve Türk basketboluna yakışır bir tesis inşa edelim istedik. 2021 yılının sonunda stadyumun ihalesini yaparak çalışmaları başlattık. Düzenli basketbol oynayan bir sporsever olarak projenin her aşamasını bizzat takip ettim. Yaklaşık 3 senelik yoğun çabaların neticesinde bugün de projeyi gençlerimizin ve basketbol severlerin hizmetine sunuyoruz” dedi.





Kabinede gündem Gazze ve Lübnan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD gezisi nedeniyle ara verdiği Ankara'daki mesaisine bugün başlıyor. Erdoğan, 3 hafta aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni Beştepe'de topluyor. Toplantının ana gündem maddesini ise İsrail'in savaş ve soykırım politikası oluşturacak. İsrail'in Gazze'de başlattığı savaş politikasını kuzey komşusu Lübnan'a taşıma stratejisi de toplantıda ele alınacak. Lübnan'a yapılması planlanan insanı yardımlar da görüşülecek.





EKONOMİ AJANDASI DA DOLU

Kabinenin ajandasında ekonomi politikası da geniş bir yer bulacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum tartışılacak. Toplantıda terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.





Meclis yarın açılıyor

Meclis, 2 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulu, 28'inci Dönem 3'üncü Yasama Yılı'nın açılışı için yarın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak. TBMM Genel Kurulu 15.00'te açılacak. Kurtulmuş'un sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek. Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon, Kurtulmuş'un ev sahipliğinde TBMM Tören Salonu'nda 19.30'da gerçekleştirilecek. Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak. Yargı Paketi'nin görüşmelerine geçilecek.















