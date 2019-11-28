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İSTANBUL

İstanbul Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık iddiasına linç girişimi: Polis ellerinde güçlükle aldı

İstanbul Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık iddiasına linç girişimi: Polis ellerinde güçlükle aldı

İstanbul Sultangazi'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın sırasında yan binaya girerek telefon çaldığı iddia edilen bir kişi, linç edilmek istendi. Polis ekipleri şüpheliyi vatandaşın elinden güçlükle alarak polis merkezine götürdü.

Haber Merkezi DHA
Binaya giren polis ekipleri, şüpheli kişiyi binadan güçlükle çıkardı.
Binaya giren polis ekipleri, şüpheli kişiyi binadan güçlükle çıkardı.

İstanbul'daki olay öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi, 89. sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina sakinleri ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve ekiplere yangına müdahaleye başladı. İddiaya göre sokağa dökülen mahalle sakinlerini ve kargaşayı fırsat bilen bir hırsız yangının çıktığı binanın yanındaki binaya girerek bir daireden telefon çalmak istedi.

Şüpheliye linç girişimi

Bina sakinlerinden biri durumu fark edince hırsızlık şüphelisini darp etmeye başladı. Binaya giren polis ekipleri, şüpheli kişiyi binadan güçlükle çıkardı. Bina sakinleri ve vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaşan şüpheli linç edilmek istendi. Polis ekipleri hırsızlık şüphelisi kişiyi polis aracına götürmek isterken, büyük zorluk yaşadı. Tepkili kalabalık şüphelinin polis aracına alınmasının ardından sakinleşti.

İHA

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Olayı anlatan bina sakini, "Eve girdim. Yangın sırasında eşim telefonları unutmuş içeri girdim telefonları almaya adam telefonu çalmış. Bende onu yakaladım" diye konuştu.

Büyük panik yaratan ve mahalle sakinlerinin sokağa dökülmesine neden olan çatı yangını itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanma yada can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.

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