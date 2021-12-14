İstanbul trafiğine yağış etkisi: Yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı

Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'da iki gündür yağışlı hava etkili. Kent genelindeki yağış aralıklı olarak devam ederken vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşıyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

D-100 kara yolu, TEM otoyolu ile bağlantı yolları, ana arterler ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerlerken, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

D-100 Ankara istikametinde Bahçelievler'den başlayan trafik, Edirnekapı, Okmeydanı, Mecidiyeköy'de devam ederek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Yolun Edirne istikametinde ise trafiğin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayarak, Beylikdüzü'ne kadar akıcı seyrettiği, bazı yerlerde ise durma noktasında olduğu gözlendi.

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FSM'DE ÇİFT YÖNDE YOĞUNLUK

TEM Otoyolu'nda da Gaziosmanpaşa Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bağcılar Esenyurt arasında trafik ağır ilerlerken, Eminönü'nden Ortaköy'e kadar olan sahil yolunda da yoğunluk oluştu.

Kentin Anadolu Yakası'nda ise TEM Otoyolu'nda Kavacık Ataşehir arasında, D-100'de ise Kadıköy Maltepe arasında trafik çift taraflı yavaş ilerliyor. Anadolu-Avrupa yönünde trafik yoğunluğunun, TEM Ümraniye sapağına kadar uzandığı görüldü.

FOTOĞRAF 11 İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi.<br> Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı. Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinden görüntüler: Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi: Erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti Bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin solistlerinden Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Ergül, kazadan hafif yaralı kurtulurken aracı kullanan erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı olay yerinde hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk gözlenirken, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

YOĞUNLUK HARİTASI YÜZDE 87'YE ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 19.00 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 87 olarak ölçüldü.

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