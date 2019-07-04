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İstanbul Ümraniye'de komşu kavgası: Sokak savaş alanına döndü

Ümraniye'de komşu kavgası: Sokak savaş alanına döndü

İstanbul Ümraniye'de aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Polis ekipleri çıkan kavgayı ayırdıktan sonra iki aileden 3 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Merkezi DHA
Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Ümraniye'nin Altınşehir Mahallesi’nde dün saat 20.00 sıralarında aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen komşu iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Komşular evlerine girdikten bir süre sonra yan yana olan binalarından birbirlerine karşı silah ve pompalı tüfekle ateş ettiler. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahlı kavgayla ilgili bilgi aldıkları sırada, iki aile üyeleri tekrar yumruklaşmaya başladı.

Polis ekipleri çıkan kavgayı ayırdıktan sonra iki aileden 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Dudullu Polis Merkezi’ne gönderildi. Polis şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan bir adet kurusıkı silah ele geçirdi.

Çıkan silahlı kavgada yaralı ve can kaybı bulunmazken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ümraniye'de komşular arasında silahlı kavga: Sokak savaş alanına döndü
FOTOĞRAF 5
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Altınşehir Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen komşu iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Title
Komşular evlerine girdikten bir süre sonra yan yana olan binalarından birbirlerine karşı silah ve pompalı tüfekle ateş ettiler. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Title
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahlı kavgayla ilgili bilgi aldıkları sırada, iki aile üyeleri tekrar yumruklaşmaya başladı.
Title
Polis ekipleri çıkan kavgayı ayırdıktan sonra iki aileden 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Dudullu Polis Merkezi'ne gönderildi.
Title
Polis şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan bir adet kurusıkı silah ele geçirdi. Çıkan silahlı kavgada yaralı ve can kaybı bulunmazken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Ümraniye'de komşular arasında silahlı kavga: Sokak savaş alanına döndü
İstanbul Ümraniye'de aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında silahlı kavga çıktı.


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