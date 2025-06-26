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İstanbul Valiliği harekete geçti: Kamuya açık alanlarda yüksek sesle müzik dinleyenlere para cezası kesilecek

İstanbul Valiliği harekete geçti: Kamuya açık alanlarda yüksek sesle müzik dinleyenlere para cezası kesilecek

09:4226/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
AA
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İstanbul Valiliğinden 'gürültü' uyarısı.
İstanbul Valiliğinden 'gürültü' uyarısı.

İstanbul Valiliği, meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazlarıyla gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişiler hakkında idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

İstanbul'da kişisel müzik cihazlarıyla çevreyi rahatsız edenlere para cezası uygulanacak.

Valilikten yapılan açıklamada,
"Son zamanlarda insanların toplu seyahat ettiği ulaşım araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında, insanların topluca bulunduğu umuma açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazları ile çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapıldığı Valiliğimize intikal eden şikayetlerden anlaşılmıştır.
" ifadesine yer verildi.

Polis ve zabıta tedbir alacak

Bu duruma karşı gerekli önlemlerin alınacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 36. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır. Bu kapsamda, Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak denetimler artırılacaktır"



#İdari para cezası
#İstanbul Valiliği
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