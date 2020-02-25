İstanbul Valiliği’nden lodos uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun İstanbul Valiliğinden lodos uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun İstanbul Valiliği, lodos uyarısında bulundu. Valilik yaptığı yazılı açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi 25 Şubat 2020, 14:49 Son Güncelleme: 25 Şubat 2020, 15:24 İHA