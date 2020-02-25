Gündem İstanbul Valiliğinden lodos uyarısı Dikkatli ve tedbirli olun
İSTANBUL

İstanbul Valiliği’nden lodos uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

İstanbul Valiliğinden lodos uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

İstanbul Valiliği, lodos uyarısında bulundu. Valilik yaptığı yazılı açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'da yarından itibaren fırtına etkili olacak.
İstanbul'da yarından itibaren fırtına etkili olacak.

İstanbul Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak, lodos uyarısında bulundu.

Soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğine vurgu yapılan açıklamada, “Marmara bölgesinde lodos fırtınasına dikkat. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) meteorolojik uyarıda bulundu.

  • İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden verilen bilgiye göre; Yarın (Çarşamba) Güney ve Güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü ise kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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