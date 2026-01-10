Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul ve Gürbulak'ta 1,9 milyar lira değerinde uyuşturucu yakalandı

İstanbul ve Gürbulak'ta 1,9 milyar lira değerinde uyuşturucu yakalandı

09:4210/01/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı detaylı kontrolde, gönderi içerisinde 443 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı detaylı kontrolde, gönderi içerisinde 443 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince İstanbul ve Gürbulak’ta, 1 milyar 945 milyon TL değerinde uyuşturucu madde yakalandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analizi ve hedefleme çalışmalarıyla zehir tacirlerine göz açtırmadı.

Bu çerçevede, İstanbul Havalimanı'nda yürütülen çalışmalarda, Meksika'dan gelerek Avustralya'ya transit olarak gönderilmek istenen bir hava kargo gönderisi şüpheli bulundu. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı detaylı kontrolde, gönderi içerisinde 443 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Ekiplerin ikinci operasyon adresi ise Gürbulak Gümrük Kapısı oldu. İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tır, riskli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi. Taramada tespit edilen şüpheli yoğunluklar üzerine yapılan detaylı aramada; 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar ve 25 kilogram afyon sakızı olmak üzere toplam 121 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Gerçekleştirilen iki başarılı operasyon sonucunda, toplamda piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 945 milyon Türk Lirası olan 564 kilogram uyuşturucu maddenin yurda girişine ve yurt dışına sevkine engel olundu.

Açıklamada, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi hedefiyle, uluslararası suç örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin 2026 yılında da kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.




#Gürbulak
#Ticaret Bakanlığı
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Motorinin litre fiyatında indirim yapıldı: Akaryakıt fiyatları tabela değişti! İşte 10 Ocak 2026 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları