İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi

İstanbul’da dün yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında taksi sorunu gündeme geldi. İBB'nin 2 bin 500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabulüne karar verildi. Buna göre 18 bin 395 olan taksi sayısına 2 bin 500 yeni taksi eklenecek. Kararı olumlu bulan da var taksi sorununa çözüm olmayacağını düşünen de.

Hizmete girecek 2 bin 500 taksi yalnızca dijital taksi uygulamalarıyla hizmet vererek, yoldan yolcu alamayacak. Ödemeler kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacak, taksi renk ve tasarımı yolcuların dijital taksileri ayırt edebileceği şekilde yapılacak. Tepe lambası bulunmayacak, içerisinde de güvenlik bölmesi bulunacak. Taksimetresi bulunacak araçların plakası T harfli olacak, satışları da süresiz ve gerçek kişilere olacak. İhalede taksi çalıştırma ruhsatına uygun kişiler bu satışa dahil olabilecek.

İstanbul Taksiciler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koperatifi Başkanı Mustafa Silahyürekli, “Esnaf ve halkımızın menfaatine ne varsa tabii ki iyidir ancak bu taksiler, sadece uygulama üzerinden yönlendirilecekse araçlar ring halindeyken nerede parklanacak? Müşteriyi bıraktığında boş mu dönecek? Haliyle giden bu mazot parasını kim karşılayacak?” dedi. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise eski teklifleri reddettiklerini hatırlatarak, “Şimdiki teklifi ise onayladık. İçeriğinde bir kısmına şerh koyuyoruz. O da bu 2 bin 500 taksinin sadece uygulama üzerinden çalışma mecburiyeti” diye konuştu. İBB AK Parti Grup Başkanı Zeynel Abdin Okul da “Şehrimizin kanayan yarası olan taksi sorununda çözümü ve kalitenin artması için uzun süredir dijital sistemi savunarak önermiştik. CHP'li İBB yönetiminin nihayet önerilen çözümü kabul etmesi sonucu karar UKOME toplantısında onaylanmıştır” açıklamasında bulundu.