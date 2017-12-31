İstanbul'a kar ne zaman yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz’in batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerinde, İstanbul ili için bugün herhangi bir kar yağışının beklenmediği görülüyor. Yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün hava durumu çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak.

İstanbul gibi Akdeniz ikliminin hâkim olduğu yerlerde en soğuk ay olan şubatta kar yağması kuvvetli bir ihtimal.

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Meteoroloji'den kar alarmı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olduğu sabah saatlerinde Erzurum ve Erzincan çevreleri, öğle saatlerinden sonra ise bölge genelinde aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneybatıdan orta, zaman zaman 30 ila 50 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 8, Tunceli'de 3, Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars'ta 7, Ağrı ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

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Hava sıcaklığının Iğdır'da 12, Erzincan'da 10, Tunceli'de 9, Ağrı ve Erzurum'da 7, Kars'ta 4, Ardahan'da 3 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, bölge genelinde beklenen kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle görüş mesafesindeki azalma, tipi oluşumu, buzlanma ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:





Ankara : Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 6

: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 6 İstanbul : Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 10

: Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 10 İzmir : Parçalı bulutlu 12

: Parçalı bulutlu 12 Adana: Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14

Antalya : Çok bulutlu, doğu kesimleri ile bu sabah ilk saatlerde il geneli sağanak yağışlı 16

: Çok bulutlu, doğu kesimleri ile bu sabah ilk saatlerde il geneli sağanak yağışlı 16 Samsun : Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 13

: Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 13 Trabzon : Çok bulutlu ve akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 17

: Çok bulutlu ve akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 17 Erzurum : Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15