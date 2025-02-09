İstanbul'a taze kan: A takımı yenilendi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda bayrağı devralan Abdullah Özdemir A takımını oluşturdu. 50 kişilik yeni yönetimde önceki dönem de görev almış Özdemir hariç 15 kişi mevcut. Buna göre Özdemir’in oluşturduğu yönetimde 34 yeni isim bulunuyor. Bu arada önceki İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe döneminde yürütme kurulunda olan 5 kişiye yine yürütme kurulunda görev verilirken, yönetim kurulunda olan 10 kişiden 3’ü de yürütme kuruluna girdi.





15 KİŞİ GÖREVE DEVAM EDECEK

Kabaktepe döneminde yönetimde bulunan Bahar Çavuş, Burak Şükrü, Erdi Çapar, Fatma Zeynep Şişman, Mehmet Küçük, Muhammet Talha Kor, Nurullah Aktaş, Ömer Karahan, Tarkan Burçak Uygun ve Yavuz Aksoy gibi isimlere de yeni yönetimde görev verdi. Mevcut listeye göre, daha önce Yönetim Kurulu Üyesi olan Burak Şükrü Mali ve İdari İşler Başkanı olurken, Mehmet Küçük Ekonomi İşleri Başkanı, Muhammet Talha Kor ise Seçim İşleri Başkanı oldu.





KRİTİK İSİMLER LİSTEDE

İstanbul’un yeni İl Başkanı Özdemir, önceki dönemde başkan yardımcılığı görevini üstlenen bazı kritik isimlerle yoluna devam edecek. Kabaktepe döneminde Seçim İşleri Başkanlığı görevini yürüten Muammer Birdal, İnsan Hakları Başkanı olurken, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Emin Özkaya, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı oldu. Daha önce Ekonomik İşler Başkanlığı görevini yürüten Gıyasettin Gergin, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanlığı görevine getirilirken, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Fadime Zehra Şener ve İl Sekreteri Rabiya Kazak Aci de mevcut görevlerine devam edecek şekilde yeni yürütme kurulunda yer aldı.



