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AK Parti MKYK toplanıyor: Bolu'daki yangın gündemde

AK Parti MKYK toplanıyor: Bolu'daki yangın gündemde

10:5027/01/2025, Pazartesi
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AK Parti MKYK'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek
AK Parti MKYK'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında haftanın ilk toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantıda Bolu'daki yangın faciasına dair değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

AK Parti 8'nci Olağan Kongre takvimi işlemeye devam ediyor. 12 Ekim'de ilçe kongreleri ile takvimi başlatan Ak Parti, şimdiye kadar 73 kentte il kongrelerini tamamladı. 31 Ocak'ta Antalya, 1 Şubat'ta Manisa ve İzmir, 7 Şubat'ta ise İstanbul il kongreleri yapılacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında 23 Şubat'ta büyük kongrenin yapılması için karar alınacak. Toplantıda teşkilat başkanlığı da kongre takvimine dair bir sunum gerçekleştirecek.


Bolu'daki yangın faciası


Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısında tek gündem kongre takvimi olmayacak. Toplantıda Bolu'daki yangına dair değerlendirmeler yapılacak, elde edilen bilgi ve bulguların MKYK üyeleri ile paylaşılacak. Meclis araştırması açılması amacıyla atılan adımlar gündeme gelecek.


Bakan Göktaş sunum yapacak


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da MKYK toplantısında Aile Yılı çalışmaları hakkında sunum yapacak.




#AK Parti
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#MKYK

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