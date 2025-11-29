Yeni Şafak
İstanbul'a teknisyen geldi: Papa'nın uçağına yazılım yüklemesi

İstanbul'a teknisyen geldi: Papa'nın uçağına yazılım yüklemesi

21:3429/11/2025, Cumartesi
DHA
Papa’nın uçağına acil yazılım güncellemesi İstanbul’da yapıldı.
Papa’nın uçağına acil yazılım güncellemesi İstanbul’da yapıldı.

Airbus’ın A320 serisinde tespit edilen güvenlik sorunu, Papa 14. Leo’yu İstanbul’a getiren uçağı da etkiledi. Acil güncelleme kapsamında Roma’dan bir teknisyen ve yedek bilgisayar İstanbul’a getirildi. Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı’nın direktifi doğrultusunda yapılacak yazılım yüklemesinin ardından Papa’nın yarın Beyrut’a hareket etmesi planlanıyor.

Airbus’un A321 tipi uçaklara yönelik güvenlik sorunu açıklamasının ardından Papa 14.Leo’yu İstanbul’a getiren ITA Airways’e ait EI-INA kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçağa yazılım yüklenmesi için bugün bir teknisyen İstanbul’a geldi.

Uçak üretici firması Airbus’un A320 uçaklarıyla ilgili olarak tespit edilen güvenlik sorunları nedeniyle yeniden yazılım yüklenecek uçaklar arasında Papa 14.Leo’nun kullandığı Airbus 320 Tipi uçağı da yer alıyor. Uçağa yazılım yüklenmesi için bugün Roma’dan İstanbul’a bir uçak teknisyeni ve ITA Airways’e ait A320neo uçağı için yedek bilgisayar getirildi. Konuyla ilgili olarak Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, gerekli güncelleme işlemlerinin Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı’nın (EASA) acil direktifi kapsamında yapılacağı ve gerekli yüklemelerin tamamlanmasının ardından Papa’nın yarın İstanbul’dan Beyrut’a gideceğini açıkladı.



